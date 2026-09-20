Η Λέτσε έστειλε το δικό της μήνυμα κατά των γυναικοκτονιών

Πριν από τη σέντρα του αγώνα της Λέτσε με τη Μόντσα (3-2), τα κορίτσια που συνόδευαν τους παίκτες στον αγωνιστικό χώρο είχαν ένα κόκκινο αποτύπωμα παλάμης στο πρόσωπό τους.

Μόνο τυχαία δεν ήταν αυτή η κίνηση, καθώς ο σύλλγος αποφάσισε να στείλει το δικό του μήνυμα, σε μια πρωτοβουλία αφιερωμένη στη μάχη κατά της βίας των γυναικών. Αφορμή για αυτό στάθηκε η δολοφονία της Λορένα Ίσερι, μιας γυναίκας από την περιοχή της Λέτσε.

Η Λορένα δολοφονήθηκε στη Φλωρεντία από τον πρώην σύντροφό της. Είχε επιστρέψει στην Πούλια το καλοκαίρι, προσπαθώντας να απομακρυνθεί από την κατάσταση που βίωνε. Η μητέρα της είχε αναφέρει πως η κόρη της φοβόταν και σκεφτόταν να καταγγείλει τον πρώην σύντροφό της. Όμως το μοιραίο γεγονός πρόλαβε τις εξελίξεις και το νήμα της ζωής της κόπηκε τόσο άδικα πριν δύο χρόνια.

Η Λέτσε θέλησε να κάνει κάτι διαφορετικό από το καθιερωμένο κόκκινο σημάδι στο μάγουλο που χρησιμοποιείται σε αντίστοιχες δράσεις της Serie A. Έτσι, τα κορίτσια εμφανίστηκαν με το αποτύπωμα μιας κόκκινης παλάμης.

«Η Λορένα ήταν από την περιοχή μας. Ήταν μία από εμάς και θέλαμε να κάνουμε κάτι που θα είχε πραγματικό νόημα», ανέφερε η Μαρίνα, σύζυγος του προέδρου της Λέτσε.Η ίδια εξήγησε και γιατί επέλεξαν το συγκεκριμένο μήνυμα: «Η βία δεν είναι ποτέ κάτι όμορφο. Δεν θέλαμε ένα απλό σύμβολο. Θέλαμε κάτι που να δείχνει πόσο σοβαρό είναι αυτό που συμβαίνει».

Αξίζει να αναφέρουμε πως ο σύλλογος έχει ασχοληθεί και στο παρελθόν με ανάλογες δράσεις, έχοντας τιμήσει και τη 16χρονη Νοέμι Ντουρίνι, η οποία δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της το 2017.