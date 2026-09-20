Η εξομολόγηση της Ράντκλιφ για την κόρη της: «Θα προτιμούσες να περάσεις εσύ καρκίνο, όχι το παιδί σου»

Σε μια εξομολόγηση από καρδιάς προχώρησε η Πόλα Ράντκλιφ, πρώην δρομέας μεγάλων αποστάσεων. Η οποία μάλιστα έιχε δώσει το «παρών»σε τέσσερις Ολυμπιακούς Αγώνες. Η άλλοτε αθλήτρια μίλησε στη Sun για την περιπέτεια υγείας της της κόρης της.

Συγκεκριμένα η 52χρονη μίλησε για τη δύσκολη μάχη που έδωσε το 2020 η κόρη της με την επάρατη νόσο. Η 13χρονη τότε κόρης της διαγνώστηκε με μια εξαιρετικά σπάνια μορφή καρκίνου στις ωοθήκες.

Τότε υποβληθεί σε χημειοθεραπεία και έπειτα σε επέμβαση για την αφαίρεση της δεξιάς ωοθήκης της, αλλά και μέρους της σάλπιγγας της. Μερικούς μήνες μετά και συγκεκριμένα τον Απρίλιο του 2021, οι εξετάσεις έδειξαν ότι ήταν ελεύθερη από τον καρκίνο.Δυστυχώς όμως δεν τελείωσε εκεί. Καθώς δύο χρόνια αργότερα σε μια μαγνητική που υπεβλήθει έδειξε μια σκιά στην αριστερή ωοθήκη της.

Στην συνέντευξή της μίλησε για... όλα, παραδεχόμενη μάλιστα πως όλα όσα έζησαν έχουν επηρεάσει αρκετά και τις δυο:«Δεν μάθαμε ποτέ αν ο πόνος που νιώθει η Ίλα πριν από την πρώτη της διάγνωση οφειλόταν στην περίοδό της ή στον όγκο. Έτσι, κάθε φορά που πλησιάζει εκείνη η περίοδος του μήνα, υπάρχει ένταση. Ως γονιός, το μεγαλύτερο συναίσθημα είναι η ανημπόρια. Θα προτιμούσες να το περάσεις εσύ παρά να το περάσουν τα παιδιά σου».

Η άλλοτε αθλήτρια μίλησε και για τις ενοχες που ενιωθε αλλά και για την ταλαιπωρία που πέρασε η κόρη της, ούσα μόλις 13 χρονών:«Προσπαθούσα να κάνω ό,τι ήταν σωστό. Όμως το μυαλό μου δεν πήγε ποτέ σε κάτι πιο σοβαρό. Αν το είχα εντοπίσει νωρίτερα, θα μπορούσαν να είχαν σώσει την ωοθήκη της; Αρχίζεις να σκέφτεσαι “Μήπως έκανα κάτι όταν ήμουν έγκυος;”. Η Ίλα ουσιαστικά δεν έχει ψηλώσει από τότε που έκανε χημειοθεραπεία. Ευτυχώς ήταν αρκετά ψηλή για 13χρονη και τώρα είναι περίπου στον μέσο όρο. Έχει επίσης χάσει μέρος της ακοής της. Χρειάζεται περισσότερη έρευνα για θεραπείες ειδικά σχεδιασμένες για παιδιά, καθώς οι επιπτώσεις της χημειοθεραπείας μπορεί να είναι μεγαλύτερες όσο μεγαλώνουν. Ξέρω ότι μπορεί να είμαι υπερβολικά αγχωμένη, αλλά μπορείτε σας παρακαλώ να κάνετε μια εξέταση αίματος και να ελέγξετε την άλφα-φετοπρωτεΐνη του;»

Τέλος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Η πιο σημαντική συμβουλή που μπορώ να δώσω σε οικογένειες σαν τη δική μας είναι να δημιουργήσουν γύρω τους ένα δίκτυο υποστήριξης. Το να έχεις απλώς κάποιον εκεί για να μιλήσεις μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά».