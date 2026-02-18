Τα γκολ της Κερκ έφεραν δημοσιότητα που δεν περίμενε: «Έχουν το σωστό άτομο; Τι είναι όλα αυτά τα σχόλια;»

Η Τάρα Μέι Κερκ, η 22χρονη επιθετικός της Πιτέρμπορο Γουίμεν, μίλησε ανοιχτά για την άλλη πλευρά της δημοσιότητας που ήρθε μαζί με τα γκολ της, τα οποία έκαναν τον γύρο του διαδικτύου και η έκβαση δεν ήταν πάντα ευχάριστη. Όλα ξεκίνησαν όταν η ομάδα άρχισε να μοιράζεται στα social media τα γκολ της, η Κερκ βρέθηκε ξαφνικά να έχει εκατομμύρια προβολές κάθε εβδομάδα.

«Στην πρώτη εβδομάδα είχα πέντε εκατομμύρια προβολές. Την επόμενη, ξανά πέντε εκατομμύρια. Και μετά συνέχιζε για πέντε, έξι συνεχόμενες εβδομάδες. Καθώς περνούσε ο καιρός, σκεφτόμουν ότι ήταν τυχαίο ή μήπως είχαν βρει λάθος άτομο», λέει η ίδια σε συνέντευξη της στην Talksports.

Στην αρχή νόμιζε ότι ήταν τυχαίο, ότι το hype που είχε θα περάσει, όμως όσο διάβαζε τα σχόλια, συνειδητοποίησε ότι μεγάλο μέρος της προσοχής δεν αφορούσε τα γκολ ή την αγωνιστική της απόδοση. Πολλοί χρήστες τη σεξουαλικοποιούσαν, κάνοντας σχόλια που ξεπερνούσαν τα όρια, τόσο που η Πιτέρμπορο αναγκάστηκε να διαγράψει κάποια από αυτά για να προστατεύσει τις παίκτριες.

«Τι σήμαιναν όλα αυτά τα σχόλια; Και έλεγα μέσα μου: “Ω, είναι μόνο μία εβδομάδα. Δεν θα ξανασυμβεί”. Ήταν απλώς hype. Στα social media όλα ξεχνιούνται γρήγορα. Και όμως συνέχιζε να συμβαίνει. Διάβαζα τα σχόλια και προσπαθούσα να καταλάβω όλο αυτό το ενδιαφέρον. Γρήγορα κατάλαβα ότι υπήρχαν θετικά μηνύματα, αλλά και σχόλια που ξεπερνούσαν τα όρια, σχεδόν σεξιστικά και που με σεξουαλικοποιούσαν. Οπότε, ναι, είναι μια ισορροπία μεταξύ του καλού και του κακού. Αυτό έμαθα να διαχειρίζομαι» ανέφερε μεταξύ άλλων τη μακροσκελη συνέντευξη που παραχωρησε.

Η Κερκ δεν είναι η μόνη που στοχοποιείται για την εμφάνισή της, αφού trolls στο διαδίκτυο επικεντρώνονται συχνά μόνο στην εξωτερική εμφάνιση των παικτριών. Η ίδια παραδέχεται ότι η εμπειρία την έκανε πιο σκληρή από ότι ήταν πριν: «Δεν είμαι ευαίσθητη, αλλά στο διαδίκτυο χρειάστηκε να γίνω ακόμα πιο σκληρή».

Παράλληλα με την καριέρα της στα γήπεδα, η Κερκ έχει αναπτύξει και τη δική της παρουσία ως content creator και παρουσιάστρια σε διάφορα media κανάλια, πάντα προσπαθώντας να συνδυάσει την αγάπη της για το ποδόσφαιρο με το να προβάλλει το γυναικείο άθλημα:«Αν θέλεις να βάψεις τα μαλλιά σου, να βαφτείς ή να νιώσεις όμορφη, πρέπει να μπορείς να το κάνεις χωρίς να σε κρίνουν» τονίζει.

Η Κερκ δεν είχε ποτέ σκοπό να γίνει viral. Όμως όταν οι ευκαιρίες εμφανίστηκαν, αποφάσισε να τις εκμεταλλευτεί: «Μπορούσα να το αγνοήσω ή να το αξιοποιήσω. Διάλεξα το δεύτερο, για τις ευκαιρίες αλλά και για το οικονομικό κομμάτι». Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, η νεαρή επιθετικός έχει αφήσει το στίγμα της στο γήπεδο, από το 2022, που ήρθε από τη Λέστερ Σίτι στην Πιτέρμπορο, μετράει 89 συμμετοχές, 52 γκολ και τρία βραβεία Player of the Match.