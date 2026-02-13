Ο γνωστός πλέον influencer και φανατικός οπαδός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Φρανκ Άιλετ, γνωστός στα social media ως «The United Strand», έχει γίνει το πρόσωπο των ημερών, καθώς συμπληρώνει σχεδόν 500 ημέρες ακούρευτος.

Ο ίδιος τηρεί την υπόσχεσή του να κουρευτεί μόνο εάν οι Κόκκινοι Διάβολοι πετύχουν πέντε συνεχόμενες νίκες στην Premier League. Την περασμένη Τρίτη, η Γιουνάιτεντ έφτασε στην πηγή, αλλά δεν ήπιε νερό. Η ισοπαλία με τη Γουέστ Χαμ σταμάτησε το σερί στις τέσσερις νίκες, αναγκάζοντας τον Άιλετ να παραμείνει με την αφάνα του και να αναβάλει ξανά το ραντεβού του στο κομμωτήριο.

Την ώρα που το ανδρικό τμήμα της Γιουνάιτεντ παλεύει να βρει ισορροπίες μετά και την έλευση του Κάρικ, η ομάδα γυναικών παραδίδει μαθήματα... συνέπειας στο αγγλικό πρωτάθλημα. Οι παίκτριες του Μαρκ Σκίνερ πέτυχαν την έκτη συνεχόμενη νίκη τους, επικρατώντας με 3-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης για το Champions League.

Κατά τη διάρκεια των πανηγυρισμών τους μάλιστα, η σκόρερ Ελίζαμπεθ Τέρλαντ και η Μάγια Λε Τισιέ δεν έχασαν την ευκαιρία να «πικάρουν» τον viral ακούρευτο οπαδό. Οι δύο παίκτριες στάθηκαν μπροστά στις κάμερες και έκαναν μια χαρακτηριστική κίνηση σαν να κόβουν τις κοτσίδες τους.

Ο Άιλετ δεν απάντησε στο τρολάρισμα αυτό, παρά το ότι είναι πολύ ενεργός στα social media. Αν και κατηγορείται από κάποιους ότι έχει οικονομικό όφελος από την αποτυχία της ομάδας του, ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως ο στόχος του είναι ιερός. Σκοπεύει να δωρίσει τα μαλλιά του στο «Little Princess Trust», έναν οργανισμό που φτιάχνει περούκες για παιδιά που έχουν χάσει τα δικά τους λόγω ασθενειών.