Η Μπέρμιγχαμ Σίτι πλήρωσε περίπου 315.000 ευρώ για να φέρει στη δεύτερη κατηγορία τη Σουηδέζα μεσοεπιθετικό Γουίλμα Λάιντχαμερ από τη Νόρκεπινγκ. Για μια ομάδα WSL2, αυτό είναι μεγάλο ποσό σχεδόν ρεκόρ.

«Αν κάποιος δεν έπαιρνε στα σοβαρά τις φιλοδοξίες μας, ελπίζω να το κάνει μετά από αυτή τη μεταγραφή», δήλωσε η προπονήτρια Έιμι Μέριξ. Και η αλήθεια είναι πως το παράθυρο του Ιανουαρίου δείχνει ακριβώς πού πάει πλέον η οικονομική δύναμη στο ποδόσφαιρο γυναικών. Οι ομάδες στη WSL και WSL2 αρχίζουν να ξοδεύουν σοβαρά, και τα μεγάλα deal δεν αφορούν μόνο τις κορυφαίες κατηγορίες.

Η Λάιντχαμερ τα τελευταία τέσσερα χρόνια μετρά 27 γκολ και 11 ασίστ, ενώ φέτος πέτυχε 9 τέρματα στη σουηδική λίγκα.

Ακόμη κι αν η επένδυση έχει ρίσκο η WSL2 έχει λίγες εντός έδρας αναμετρήσεις και περιορισμένα έσοδα από εισιτήρια οι ιδιοκτήτες της Μπέρμιγχαμ ποντάρουν στα εμπορικά έσοδα, στις χορηγίες και στη δυναμική της αγοράς.

Κι η Μπέρμιγχαμ, όπου εκεί αγωνίζεται και η Βεατρίκη Σαρρή δεν είναι μόνη. Σκανδιναβικά ταλέντα μετακομίζουν κατά δεκάδες στην Αγγλία: από τη Λίβερπουλ και την Τότεναμ μέχρι την Άρσεναλ, με τις ομάδες να κοιτάζουν σε Σουηδία, Νορβηγία και Νορβηγία για νέα αστέρια. Μόνο φέτος τον Ιανουάριο, 14 παίκτριες από τη Σκανδιναβία πήγαν σε αγγλικά κλαμπ.

