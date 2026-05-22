Πουτέγιας: «Είναι λάθος να κρίνουμε μια σεζόν μόνο από το Champions League»

Το Gazzetta Women παρέα με την Admiral βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του Women's Champions League στο Όσλο, με την Μπαρτσελόνα και τη Λιόν να τίθενται αντιμέτωπες στο Ullevaan Standion για να προσθέσουν ακόμα μια κούπα στην τεράστια τροπαιοθήκη τους.

Λίγες ώρες πριν το μεγάλο ματς στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας, η Αλεξία Πουτέγιας μίλησε για το τι περιμένουν οι Μπλαουγκράνα από το παιχνίδι, αλλά και για το πώς νιώθει που θα αντιμετωπίσει τον άλλοτε προπονητή της Γιονατάν Χιράλδες.

Όσα δήλωσε η Πουτέγιας

Για το αν η σεζόν θα κριθεί επιτυχημένη μόνο με την κατάκτηση του Champions League:

Για μένα είναι λάθος να κρίνουμε μια σεζόν μόνο από το Champions League. Η επιτυχία, για μένα, είναι ο τρόπος με τον οποίο εξελίχθηκε όλη η χρονιά. Το κλειδί της επιτυχίας ήταν να παραμείνουμε ταπεινές, να έχουμε δίψα, να είμαστε ενωμένες και να έχουμε το κίνητρο να τα κερδίσουμε όλα. Μπορείς να τα πας καλά μία ή δύο σεζόν, όμως το να διατηρείσαι σε υψηλό επίπεδο για τόσα χρόνια είναι το πραγματικό κλειδί»

Για τον περσινό χαμένο τελικό της Λισαβόνας:

«Όλοι οι τελικοί είχαν κάτι ιδιαίτερο, ο πρώτος επειδή ήταν ο πρώτος. Στο τέλος θυμάσαι αυτούς που κέρδισες, όμως όλοι σημαίνουν κάτι. Παρ’ όλα αυτά, δεν μένεις σε ό,τι έχει ήδη περάσει, αλλά κοιτάζεις το μέλλον. Και το πιο άμεσο μέλλον είναι ο αυριανός τελικός, μετά από μια σεζόν που ξεκίνησε μέσα σε θόρυβο εξαιτίας του τελικού της Λισαβόνας. Η χρονιά άρχισε με αμφιβολίες λόγω εκείνου του αγώνα στη Λισαβόνα, ενώ έχουμε και μικρό ρόστερ και υπήρξαν τραυματισμοί σημαντικών παικτριών. Οι πιο έμπειρες έπρεπε να κάνουμε ένα βήμα μπροστά και είχαμε την επιτυχία όχι τύχη, αλλά σωστή δουλειά να ανεβάσουμε κορίτσια από τις ακαδημίες χάρη στη δουλειά που γίνεται εκεί»

Σχετικά με το ότι θα αντιμετωπίσει τον πρώην προπονητή της:

«Δεν ξέρω αν είναι πλεονέκτημα το ότι μας γνωρίζει ο κόουτς Χιράλδες. Εμείς επικεντρωνόμαστε στον εαυτό μας και στο παιχνίδι μας.»

«Η κατάκτηση του Champions League θα ήταν το ιδανικό κλείσιμο μιας σεζόν στην οποία κάναμε ξεκάθαρα ένα βήμα μπροστά, παρότι είχαμε πολλούς τραυματισμούς. Οι νεαρές παίκτριες ανταποκρίθηκαν πολύ καλά και οι πιο έμπειρες τις βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε. Μέσα στην εβδομάδα κάναμε συζητήσεις και αναλύσεις μέσω βίντεο, με πολλή δουλειά από το τεχνικό επιτελείο. Πέρα από αυτό, δεν μιλάμε συνέχεια για τον αγώνα, παίζουμε επιτραπέζια παιχνίδια για να περνάει πιο ευχάριστα ο χρόνος»