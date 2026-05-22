Αποστολή στο Όσλο: Χάλαρης-Μπαρτζιώτη

Το Gazzetta Women παρέα με την Admiral βρίσκεται στον μεγάλο τελικό του Women's Champions League στο Όσλο, με την Μπαρτσελόνα και τη Λιόν να τίθενται αντιμέτωπες στο Ullevaan Standion για να προσθέσουν ακόμα μια κούπα στην τεράστια τροπαιοθήκη τους.

Οι δύο αντίπαλες ομάδες ετοιμάζονται πυρετωδώς για το μεγάλο ματς, με τις Καταλανές να βγαίνουν πρώτες στον αγωνιστικό χώρο για να κάνουν την τελευταία τους προπόνηση, αμέσως μετά τη συνέντευξη Τύπου των Πουτέγιας και Ρομέου.

