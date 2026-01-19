Ποια είναι η πλουσιότερη ομάδα γυναικών στην Αγγλία και πώς... θησαύρισε το 2025

Για πρώτη φορά στην ιστορία της, η Άρσεναλ κατάφερε να ξεπεράσει την Τσέλσι και να βρεθεί στην κορυφή της λίστας των πιο πλούσιων ομάδων στο ποδόσφαιρο γυναικών, σύμφωνα με την ετήσια κατάταξη της Deloitte. Ο σύλλογος του βορείου Λονδίνου σημείωσε έσοδα 25,6 εκατ. ευρώ, περισσότερα από οποιαδήποτε άλλη ομάδα στην Ευρώπη για πρώτη φορά από τότε που η συγκεκριμένη εταιρία ξεκίνησε την καταγραφή των κορυφαίων κερδοφόρων συλλόγων ανά τον κόσμο.

Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εσόδων προήλθε από τους αγώνες της Άρσεναλ, με 7 εκατομμύρια ευρώ να προέρχονται από εισιτήρια, σχεδόν διπλάσια από οποιονδήποτε άλλο σύλλογο. Η διεξαγωγή όλων των εντός έδρας αγώνων των Κανονιέρηδων στη θρυλική έδρα των ανδρών, στο «Έμιρεϊτς», έπαιξε φυσικά καθοριστικό ρόλο, με μέση προσέλευση 35.000 φιλάθλων φέτος. Συνολικά στο πρωτάθλημα, οι εισπράξεις από εισιτήρια αυξήθηκαν κατά 15%.

Η Τσέλσι, από την πλευρά της, παραμένει πρωτοπόρος στα εμπορικά έσοδα, με 19,1 εκατομμύρια ευρώ από χορηγίες και συνεργασίες, ξεπερνώντας όλες τις υπόλοιπες ομάδες της πρώτης 15άδας. Ωστόσο, η λίστα της Deloitte δεν περιλαμβάνει αμερικανικές ομάδες NWSL ούτε συλλόγους από Αυστραλία ή Σουηδία λόγω έλλειψης διαθέσιμων στοιχείων.

Η φετινή κατάταξη ανέδειξε ως κυρίαρχη και τη Women's Super League ανάμεσα στα υπόλοιπα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, ενώ τα εμπορικά έσοδα παραμένουν η βασική πηγή εισοδήματος για τις ομάδες του Big-4, αντιπροσωπεύοντας περίπου τα τρία τέταρτα των συνολικών εσόδων τους.