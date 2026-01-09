Κάποτε τις έλεγαν «το μέλλον». Τώρα είναι το παρόν. Η Μπαρτσελόνα συνεχίζει να κερδίζει, αλλά το πραγματικά εντυπωσιακό δεν είναι οι νίκες. Είναι ο τρόπος. Με κορίτσια που μόλις ενηλικιώθηκαν, με παίκτριες που δεν περιμένουν τη σειρά τους, αλλά τη διεκδικούν και τη δικαιώνουν. Το λεγόμενο «Baby Barça» έχει πάψει να είναι ένα project εξέλιξης. Είναι κομμάτι του κορμού.

Ο Πέρε Ρομέου, προπονητής των Μπλαουγκράνα δεν χαρίζεται σε καμία. Όποια μπαίνει, μπαίνει για να σταθεί. Και οι μικρές όχι μόνο στάθηκαν, αλλά έδωσαν και τον τόνο. Το ματς με την Μπανταλόνα ήταν η πιο καθαρή φωτογραφία αυτής της αλλαγής, τρεις έφηβες στο κέντρο, τρεις παίκτριες που έπαιξαν σαν να κουβαλούν χρόνια εμπειρίας.

Η 18χρονη Κλάρα Σεραχόρδι κράτησε τον άξονα, η συνομήλική της Σίντνεϊ έδωσε ισορροπία και ποιότητα, ενώ η Βίκι Λόπεθ, μόλις 19 ετών αλλά ήδη «παλιά» έβαλε τη σφραγίδα της με γκολ. Και δεν ήταν τυχαίο. Οι αριθμοί το επιβεβαιώνουν, αλλά περισσότερο το έκανε η εικόνα: καθαρές αποφάσεις, σωστές τοποθετήσεις, αυτοπεποίθηση. Καμία δεν έπαιξε «φοβισμένα».

Λίγες μέρες μετά, ήρθε και η Κάρλα Χουλιά να προσθέσει το δικό της κεφάλαιο. Βασική ξανά, 18 χρονών, γκολ, MVP και μια εμφάνιση που δεν άφησε περιθώρια αμφιβολίας. Δεν μπήκε για να μάθει. Μπήκε για να δείξει.

Η μεγαλύτερη αλλαγή φαίνεται στα λεπτά. Η Βίκι Λόπεθ δεν είναι απλώς η πιο επιδραστική κάτω των 20 είναι από τις πιο χρησιμοποιημένες παίκτριες όλης της ομάδας. Πάνω από 1.300 λεπτά, δεύτερη συνολικά σε συμμετοχή πίσω μόνο από την Ιρένε Παρέδες. Η Αΐσα, η Σίντνεϊ, η Σεραχόρδι ακολουθούν με σταθερή παρουσία.