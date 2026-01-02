GWomen
Πρωταθλήτρια στις αθλητικές μεταδόσεις της Γερμανίας η εθνική γυναικών - Κατά πόσο ξεπέρασε τους άνδρες;

Βασιλική Μπαρτζιώτη

Η εθνική ομάδα γυναικών της Γερμανίας ξεπέρασε τους άνδρες σε τηλεθέαση το 2025, με 14,5 εκατ. θεατές να συντονίζονται στον ημιτελικό του Women's EURO απέναντι στην Ισπανία.

Το ποδόσφαιρο γυναικών στη Γερμανία έγραψε ιστορία το 2025, ξεπερνώντας για άλλη μια φορά τους άνδρες σε τηλεθέαση και επιβεβαιώνοντας την αυξανόμενη απήχησή του στο κοινό.

Η εθνική ομάδα γυναικών κατάφερε να κερδίσει την πρωτοκαθεδρία στις αθλητικές μεταδόσεις της χρονιάς, με το Women's EURO του 2025 να αποδεικνύεται μία διοργάνωση-ορόσημο για το γερμανικό ποδόσφαιρο.

Η αναμέτρηση των ημιτελικών με την Ισπανία κυριάρχησε στις τηλεοπτικές οθόνες, με 14,5 εκατομμύρια θεατές να παρακολουθούν την αναμετάδοση από το κανάλι ARD και ποσοστό τηλεθέασης 57%! Ακόμη πιο εντυπωσιακό είναι και το ότι και τη δεύτερη θέση κατέλαβαν οι γυναίκες. Περίπου 10,91 εκατομμύρια τηλεθεατές παρακολούθησαν τον προημιτελικό με τη Γαλλία, με το νούμερο τηλεθέασης να αγγίζει το 51,7%.

Η σύγκριση με τους άνδρες είναι αναπόφευκτη. Το ΓερμανίαΠορτογαλία για τα ημιτελικά του Nations League των ανδρών προσέλκυσε ποσοστό τηλεθέασης μόλις 43%, αποδεικνύοντας ότι η ομάδα γυναικών κέρδισε και σε δημοτικότητα και κοινό.

