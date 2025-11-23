Ο ΟΦΗ ήταν ανώτερος και επικράτησε στην εντός έδρα αναμέτρηση με τον ΒΟΛΟ 2004. Στο 26’, οι γηπεδούχες άνοιξαν το σκορ όταν η Σουλόλα πήδηξε πιο ψηλά απ’ όλες και με κεφαλιά έκανε το 1-0 μετά το κόρνερ της Τσέλα. Στο 52’, οι γηπεδούχες βρήκαν και δεύτερο τέρμα, η Πις γύρισε ιδανικά τη μπάλα και η Τσέλα από κοντά έγραψε το 2-0. Το 3-0 ήρθε στο 73’, με την Πις να παίρνει αυτή τη φορά την ευθύνη και με δυνατό σουτ μέσα από την περιοχή να δίνει αέρα τριών τερμάτων. Ο Βόλος μείωσε στο 82’ με τη Βελησαρίδου, εκμεταλλευόμενη αμυντικό λάθος. Στις καθυστερήσεις, η Πις σφράγισε τη νίκη και το δεύτερο προσωπικό της τέρμα, κάνοντας το τελικό 4-1.

Ο Αστέρας Τρίπολης επιβλήθηκε με εμφατικό 0-5 στα Τρίκαλα, βρίσκοντας λύσεις με κάθε πιθανό τρόπο. Το σκορ άνοιξε στο 22’ η Σπυριδωνίδου, ολοκληρώνοντας ιδανικά την όμορφη ανάπτυξη Μεντόσα–Γκάτσου, δίνοντας προβάδισμα στις «κιτρινομπλέ». Τέσσερα λεπτά αργότερα (26’), η Τζαφέρη σημείωσε το 0-2 με σέντρα–σουτ που αιφνιδίασε την Παναγιωτοπούλου, ενώ στο 28’ η Γούλα ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 0-3, με κεφαλιά από το ύψος της περιοχής. Παρά το αριθμητικό μειονέκτημα από το 51’, ο Αστέρας βρήκε και τέταρτο γκολ στο 56’, με τη Σπυριδωνίδου να εκμεταλλεύεται το γύρισμα της Μπράμε και να γράφει το 0-4. Το τελικό 0-5 διαμόρφωσε στο 70’ η Μιχαήλ, η οποία βγήκε απέναντι από την Παναγιωτοπούλου μετά από κάθετη της Σπυριδωνίδου, την προσπέρασε και πλάσαρε σε κενή εστία.

Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τη Κηφισιά και πήρε με άνεση το τρίποντο, δίνοντας συνέχεια στο αρνητικό σερί των φιλοξενούμενων. Το σκορ άνοιξε στο 51’ η Γκακανίκα και στο 62’ διπλασίασε τα τέρματα για τον «Δικέφαλο του Βορρά». Στο 67’ το 3-0 διαμόρφωσε η Αργυρίου. Ενώ ο Βόλος επικράτησε 3-0 του Οσυσσέα Μοσχάτου. Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη και έφυγε με το «διπλό» από την Αγία Παρασκευή. Το σκορ για την ομάδα του Νίκου Κωτσοβού άνοιξε η Κόγγουλη με κεφαλιά στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης. Στο 49’ η Λάσον διπλασίασε τα τέρματα. Στο 69’ ήρθε το 3-0, μετά από ωραία συνεργασία της Κόγγουλη με την Παναγιώτου, η οποία βρήκε τη Χατζηνικολάου και διαμόρφωσε το τελικό 3-0.