Ιστορική στιγμή: Η 12χρονη Πολυμέρου έκανε ντεμπούτο στο πρωτάθλημα γυναικών (vid)

Το σημερινό παιχνίδι της 9ης αγωνιστικής του πρωταθλήματος γυναικών, Τρίκαλα 2011-Αστέρας Τρίπολης, δεν διεκδικεί δάφνες ποιότητας λόγω της άνετης νίκης των φιλοξενούμενων με 5-0. Θα μείνει στην ιστορία όμως για μία αλλαγή που έγινε στο 81ο λεπτό της αναμέτρησης...

Βλέπετε σε εκείνο το σημείο, μπήκε στο παιχνίδι η Κατερίνα Πολυμέρου, ένα κορίτσι που καλά καλά δεν είναι 13ων ετών, όμως το ταλέντο της είναι τέτοιο που επέτρεψε στην ομάδα της Θεσσαλίας να την χρησιμοποιήσει κανονικά...

Ποια είναι η Κατερίνα Πολυμέρου

Η Κατερίνα Πολυμέρου γεννήθηκε το 2012 στα Τρίκαλα και ξεκίνησε να παίζει στην ακαδημία Πύργος της περιοχής. Οι άνθρωποι της ομάδας την παρακολουθούσαν για αρκετό καιρό και ήθελαν να την πάρουν, όμως υπήρχαν κάποια εμπόδια, με αποτέλεσμα η ενσωμάτωσή της στα Τρίκαλα 2011 να έρθει μετά από δύο χρόνια.

Η 12χρονος μεσοεπιθετικός εκτός από την μεγάλη ομάδα, παίζει τόσο με την Κ14, όσο και με την Κ17, όπου αν και μικρότερη τα καταφέρνει μια χαρά. Έτσι, ο Νίκος Βαλομάνδρας (ο οποίος είναι και υπεύθυνος στα τμήματα υποδομής) αποφάσισε να την πάρει στην αποστολή για τον σημερινό αγώνα και να της δώσει και χρόνο συμμετοχής.

Η στιγμή της ιστορικής αλλαγής

