Οι φίλαθλοι της ΑΕΚ έδωσαν ηχηρό «παρών» στο γήπεδο των Αγίων Αναργύρων, όπου η Ένωση επικράτησε 2-1 του Παναθηναϊκού ύστερα από ανατροπή, που έφερε την υπογραφή της Άντρης Βιολάρη.

Μόλις στο 4’, η Βιολάρη έχασε μία τεράστια ευκαιρία, ενώ στο 8’, η Κόγγουλη βρέθηκε σε καλή θέση για να σκοράρει, όμως η Νάση σταμάτησε την προσπάθειά της με μία εξαιρετική επέμβαση. Η τερματοφύλακας του Παναθηναϊκού συνέχισε το προσωπικό της ρεσιτάλ στο 17’, όταν νίκησε ξανά την Κόγγουλη.

Στο 25’, η Νεφρού έκανε χέρι εντός περιοχής. Η Πούλιου ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι που καταλογίστηκε υπέρ των φιλοξενούμενων και ευστόχησε, παρά την προσπάθεια της Γιαννακούλη, δίνοντας προβάδισμα 0-1 στον Παναθηναϊκό. Στο 30’, το Τριφύλλι έφτασε μια ανάσα από το δεύτερο γκολ, με τη Γκαμπς να μην μπορεί να διπλασιάσει τα τέρματα της ομάδας της σε μία μεγάλη διπλή ευκαιρία.

Στο δεύτερο ημίχρονο η ΑΕΚ ανέβασε τους ρυθμούς της. Στο 68’, ο «κιτρινόμαυρος» πάγκος διαμαρτυρήθηκε έντονα για το οφσάιντ που καταλογίστηκε στη Λάρσον την ώρα που εκδήλωνε επίθεση η Ένωση, που αντέδρασε στο 74’, όταν η Χαμαλίδου ισοφάρισε με καταπληκτικό σουτ στην κίνηση από δύσκολη γωνία, γράφοντας το 1-1 απέναντι στην πρώην ομάδα της.

Η ανατροπή των παικτριών του Νίκου Κωτσοβού σημειώθηκε στο 85’, όταν η Βιολάρη, που νωρίτερα είχε χάσει μία ακόμα μεγάλη ευκαιρία, «κρέμασε» τη Νάση με μία εξαιρετική λόμπα και διαμόρφωσε το τελικό 2-1.