Κωνσταντοπούλου στο GW Sports Summit: «Ο πατέρας μου μού έλεγε ότι θα στραβώσουν τα πόδια μου επειδή παίζω ποδόσφαιρο»

Το GWomen Sports Summit 2025, φιλοξένησε ένα ξεχωριστό πάνελ με τίτλο «When nobody’s watching», βασισμένο στο ομώνυμο ντοκιμαντέρ του ΠΣΑΠΠ για το ποδόσφαιρο γυναικών. Ένα αφιέρωμα στις αθλήτριες που παλεύουν καθημερινά μακριά από τα φώτα, διεκδικώντας ίσες ευκαιρίες και ορατότητα.

Στη σκηνή του Δημοτικού Θεάτρου Πειραιά, η αθλητική δημοσιογράφος Έλενα Παπαδοπούλου, η υπεύθυνη του ποδοσφαίρου γυναικών στον ΠΣΑΠΠ και αθλητική δημοσιογράφος Αριάνα Παπαγιάννη, και η ποδοσφαιρίστρια Πόπη Κωνσταντοπούλου μοιράστηκαν τις ιστορίες, τις δυσκολίες και τα όνειρα των γυναικών που κρατούν ζωντανό το άθλημα.

«Θεωρώ ότι αυτό το ντοκιμαντέρ είναι μια ωδή στη γυναίκα γενικότερα και στο τι μπορεί να πετύχει παρά τα εμπόδια. Γιατί μια γυναίκα να έχει περισσότερη ψυχική ανθεκτικότητα; Γιατί πρέπει να δέχεται τα σεξιστικά και ρατσιστικά σχόλια;», είπε η Αριάνα Παπαγιάννη, που πήρε πρώτη τον λόγο.

Η Πόπη Κωνσταντοπούλου, μια από τις πρωταγωνίστριες του ντοκιμαντέρ αφηγήθηκε ένα μέρος της δικής της ιστορίας, μιλώντας και για τη δύσκολη σχέση με τον πατέρα της που δεν αποδεχόταν τι αγαπά εκείνη:

«Ξεκινώντας το ποδόσφαιρο, ο πατέρας μου δεν με στήριξε ποτέ. Μου έλεγε ότι θα στραβώσω τα πόδια μου και όλα αυτά που ακούν οι ποδοσφαιρίστριες μέχρι που ήρθε η επιτυχία της κλήσης στην Εθνική Κορασίδων. Τότε μου έλεγε μπράβο και συγχαρητήρια, ότι το ήξερε ότι θα τα πετύχω. Για μένα είχε τελειώσει. Πριν από αυτό είχα φτάσει να σταματήσω το ποδόσφαιρο εξαιτίας αυτών που μου έλεγε ο πατέρας μου.

Έκανα μπάσκετ για έναν χρόνο, αλλά δεν μπορούσα να μείνω μακριά και επέστρεψα στο ποδόσφαιρο, χωρίς να το ξέρει ο πατέρας μου. Κάνω αυτό που αγαπώ. Για μένα ό,τι κι αν κάνω στο ποδόσφαιρο δεν είναι θυσία. Όταν θέλεις κάτι τόσο, δεν αφήνεις πίσω κάτι. Ό,τι κι αν έκανα στο ποδόσφαιρο, ήθελα και το έκανα».

«Όλα όσα είχε ο πατέρας της Πόπης στο κεφάλι του για το ποδόσφαιρο, είναι όσα υπάρχουν στην κοινωνία μας. Τέρμα στερεότυπα. Είναι πράγματα εμποτισμένα στην κοινωνία μας και πρώτα πρέπει να αλλάξουν τα μυαλά και για να γίνει αυτό πρέπει να φωτιστεί το ποδόσφαιρο γυναικών. Αυτή ήταν η σκέψη πίσω από το ντοκιμαντέρ», σημείωσε, μεταξύ άλλων, η Έλενα Παπαδοπούλου.