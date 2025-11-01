Η Μέρι Ερπς μίλησε ανοιχτά για τη σχέση της: «Είμαι ευτυχισμένη»»

Η Μέρι Ερπς, πρώην τερματοφύλακας της Εθνικής Αγγλίας, ανακοίνωσε στο BBC ότι βρίσκεται σε μια ομοφυλοφιλική σχέση και δηλώνει ότι νιώθει «έτοιμη και χαρούμενη» να μοιραστεί την προσωπική της ζωή με όλους.

Η 32χρονη αποφάσισε να αποκαλύψει την είδηση πριν από την κυκλοφορία των απομνημονευμάτων της, όπου μιλάει ανοιχτά για τη «πολύ ευτυχισμένη σχέση» της. Θέλει η αποκάλυψη να γίνει με δικούς της όρους, χωρίς να αποσπάται η προσοχή από άλλα θέματα του βιβλίου, όπως οι προσωπικές της δυσκολίες με την ψυχική υγεία.

Η μάνατζερ της, τόνισε ότι η 32χρονη κίπερ ελπίζει πως η ειλικρίνεια της ζωής της εκτός γηπέδου θα εμπνεύσει άλλους να ζουν με αυθεντικότητα.

Η Ερπς αγωνίζεται πλέον στην Παρί Σεν Ζερμέν, αλλά πάντα προσπαθούσε να κρατά την προσωπική της ζωή κρυφή: «Θα ήθελα να μην μοιραστώ κάτι τόσο σημαντικό για μένα», λέει η ίδια.

«Μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο, η αγάπη και η υποστήριξη που έλαβα με συγκίνησαν. Τώρα ήρθε η ώρα να μοιραστώ λεπτομέρειες της ζωής μου εκτός ποδοσφαίρου. Είναι ο τρόπος μου να πω την ιστορία μου ειλικρινά και αυθεντικά», προσθέτει.