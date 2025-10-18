GWomen
ΡΕΑ - ΑΕΚ 1-3: Απέδρασε με το τρίποντο η Ένωση

Μάρθα Χωριανοπούλου

Συνεχίζει το αήττητο σερί της η ΑΕΚ, που έφυγε με το διπλό από την Κρήτη, νικώντας 3-1 τη ΡΕΑ.

Η ΑΕΚ συνεχίζει το νικηφόρο σερί στην Α’ Εθνική γυναικών, παίρνοντας ακόμα μια σημαντική νίκη στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τη ΡΕΑ (3-1).

Η Κόγγουλη ήταν αυτή που άνοιξε το σκορ για την Ένωση στο 18’, ενώ λίγο πριν το ημίχρονο (41’) η Βιολάρη έκανε το 2-0. Οι φιλοξενούμενες δεν το παράτησαν και μείωσαν με τη Σιτούμα πριν τη λήξη του πρώτου μέρους. Στην επανάληψη, η ομάδα της Κρήτης πίεσε, όμως η Βιολάρη «μίλησε» ξανά στο 85’ και διαμόρφωσε το τελικό 3-1, σφραγίζοντας τη νίκη για τις «κιτρινόμαυρες».

