Η Γελένα Τζόκοβιτς πήρε θέση για την κόντρα Οσάκα-Τσιρστέα: «Ήταν ασέβεια»

Ακόμα μεγαλύτερες διαστάσεις στην κόντρα της Ναόμι Οσάκα με την Σοράνα Τσίρστεα στο Australian Open, έδωσε η Γελένα Τζόκοβιτς με ανάρτησή της στο Instagram, όπου τάχθηκε στο πλευρό της Ρουμάνας τενίστριας.

Αφορμή στάθηκαν οι επαναλαμβανόμενες φωνές «Come on» της Οσάκα κατά τη διάρκεια του αγώνα της με τη Τσιρστέα, κυρίως στο διάστημα ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο σερβίς, με αποτέλεσμα να τεθεί θέμα fair play.

Η σύζυγος του Νόβακ Τζόκοβιτς άσκησε έντονη κριτική στη συμπεριφορά της Ιαπωνέζας, χαρακτηρίζοντάς τη «ασεβή», καθώς μετά από λάθος στο πρώτο σερβίς, η ανάγκη για ησυχία είναι ακόμη μεγαλύτερη. Οποιαδήποτε εξωτερική παρέμβαση μπορεί να επηρεάσει την απόδοση.

«Με εκπλήσσει που αυτό δεν θεωρείται παρεμπόδιση. Ανάμεσα σε δύο σερβίς ο πόντος δεν έχει ολοκληρωθεί. Ειδικά μετά από λάθος στο πρώτο σερβίς, η παίκτρια χρειάζεται συγκέντρωση. Οι πανηγυρισμοί ή οι φωνές εκείνη τη στιγμή είναι «ασεβείς», έγραψε χαρακτηριστικά.

Η θρυλική τενίστρια Μαρτίνα Ναβρατίλοβα συμφώνησε με τη Γελένα Τζόκοβιτς, μιλώντας στο Tennis Channel: «Δεν μπορείς να φωνάζεις δυνατά ανάμεσα στο πρώτο και το δεύτερο σερβίς. Μπορείς να το σκέφτεσαι το “come on”, αλλά όχι να το φωνάζεις τόσο δυνατά».