Γεννημένη στο Άμστερνταμ, η Κάτια Σνόις δεν είχε το πιο εύκολο ξεκίνημα στη ζωή. Ήρθε στον κόσμο με μια τρύπα στην καρδιά και ένα αριστερό πόδι έξι εκατοστά πιο μακρύ από το δεξί. Πλέον, στα 29 της, είναι βασική επιθετικός της Έβερτον και διεθνής με την εθνική ομάδα της Ολλανδίας, όμως ο δρόμος της μέχρι εκεί δεν ήταν στρωμένος με ροδοπέταλα.

Σε ηλικία μόλις τριών ετών χρειάστηκε να υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς, ενώ στα 12 μπήκε ξανά στο χειρουργείο για να διορθωθεί η διαφορά στο μήκος των ποδιών. Μέχρι τότε, περπατούσε με ειδικά παπούτσια που της είχε φτιάξει ποδίατρος, ώστε να μπορεί να στηρίζεται σωστά.

«Μισούσα εκείνα τα παπούτσια.Ήθελα να φοράω κανονικά Nike, όπως τα άλλα παιδιά, αλλά δεν μπορούσα», ανέφερε σε συνέντευξη της στο BBC.

Όταν όλα πήγαν καλά μετά τη δεύτερη επέμβαση, η Σνόις το γιόρτασε με τον πιο... γυναικείο τρόπο, αφού απέκτησε εμμονή με τα παπούτσια: «Από τότε που μπόρεσα να φορέσω ό,τι ήθελα, άρχισα να αγοράζω συνέχεια καινούρια. Νομίζω ότι δεν μου πέρασε ποτέ».

Οι γιατροί ποτέ δεν κατάφεραν να εξηγήσουν γιατί το ένα της πόδι μεγάλωσε περισσότερο. Το μόνο σίγουρο είναι πως η Σνόις γεννήθηκε σε ισχιακή προβολή, μια δύσκολη και σπάνια γέννα: «Όταν ήμουν μικρή δεν καταλάβαινα τη διαφορά. Οι γονείς μου έκαναν κάθε επίσκεψη στο νοσοκομείο να μοιάζει με εκδρομή», τόνισε.

Παρά τις δυσκολίες, δεν άφησε τίποτα να την κρατήσει πίσω. Από μικρή έπαιζε ποδόσφαιρο κανονικά, χωρίς να αισθάνεται περιορισμένη: «Ο πατέρας μου έλεγε πάντα ότι στρίβω καλύτερα προς τη μία πλευρά, επειδή ήταν πιο κοντή! Δεν είχα ιδέα τότε».

Μεγαλώνοντας, κατάλαβε ότι το σώμα της είχε προσαρμοστεί, το αριστερό της πόδι είχε γίνει πολύ πιο δυνατό, για να αντισταθμίσει τη διαφορά: «Το δεξί είναι το “κανονικό” μου πόδι, αλλά το αριστερό έχει περισσότερη δύναμη. Έχω δουλέψει πολύ στο γυμναστήριο για να τα φέρω σε ισορροπία, αλλά δεν είναι εύκολο».

Μια καρδιά ραμμένη με θέληση, δύο πόδια που δεν σταμάτησαν ποτέ

Οι ελαφροί τραυματισμοί στο ισχίο που την ταλαιπωρούν τα τελευταία χρόνια ίσως να οφείλονται σε αυτό: «Δεν ξέρουμε αν σχετίζονται, αλλά είναι πιθανό. Έμαθα να κινούμαι με έναν συγκεκριμένο τρόπο, κι αυτό μπορεί να άφησε το αποτύπωμά του στο σώμα μου», παραδέχεται.

Η Σνόις μετρά πάνω από 60 συμμετοχές με την Έβερτον, ενώ έχει φορέσει τη φανέλα της Ολλανδίας 38 φορές. Παρότι η ζωή της περιστρέφεται γύρω από το ποδόσφαιρο, φροντίζει να κρατά ισορροπία. Μαζί με τις συμπαίκτριές της μάλιστα έχει φτιάξει λέσχη βιβλίου: «Στέλνουμε όλες προτάσεις και μετά ψηφίζουμε ποιο θα διαβάσουμε. Συνήθως διαλέγουμε βιβλία της Τέιλορ Τζένκινς Ριντ. Την περασμένη σεζόν διαβάσαμε The Seven Husbands of Evelyn Hugo. Εγώ είχα προτείνει τον Κώδικα Ντα Βίντσι, αλλά δεν ενθουσιάστηκαν και πολλές!».