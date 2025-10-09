Έιντα Χέγκερμπεργκ: Η πρώτη νικήτρια της Χρυσής Μπάλας γυναικών παραμένει κορυφαία σκόρερ και στο Women's Champions League

Η Έιντα Χέγκερμπεργκ συνεχίζει να γράφει ιστορία με τη φανέλα της Λυών ως η κορυφαία σκόρερ όλων των εποχών στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις του ποδοσφαίρου γυναικών, έχοντας ξεπεράσει ήδη από το 2019 το προηγούμενο ρεκόρ που ανήκε στην Άνια Μίταγκ.

Η Μίταγκ, που αποσύρθηκε τον Μάιο του 2019, ήταν η πρώτη παίκτρια που έφτασε τα 50 γκολ στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση, αλλά και στο UEFA Women’s Cup, στις 11 Οκτωβρίου 2017, σκοράροντας για τη Ρόζενγκορντ απέναντι στην Ολίμπια Κλουζ στη φάση των «32» του θεσμού.

Η Μίταγκ χρειάστηκε 68 αγώνες για να φτάσει τα 50 γκολ, όμως η Χέγκερμπεργκ το πέτυχε σε μόλις 49. Με έξι ευρωπαϊκούς τίτλους, η Νορβηγίδα φορ είναι πλέον γραμμένη στα βιβλία της ιστορίας της διοργάνωσης. Μάλιστα, το 2017/18 είχε σκοράρει σε μία σεζον 15 τέρματα, επίδοση που δεν έχει καταφέρει να καταρρίψει ακόμα καμία άλλη παίκτρια.

Η πρώτη κάτοχος της Χρυσής Μπάλας γυναικών έχει συνολικά 66 γκολ (με Στάμπεκ, Τούρμπινε Πότσνταμ και Λυών), κατέχοντας πλέον την απόλυτη πρωτιά στη σχετική κατάταξη, με την συμπαίκτριά της Εζενί Λε Σομέρ να έχει 16 ακόμα για να τη φτάσει.

Παρά τον σοβαρό τραυματισμό που υπέστη το 2020, επέστρεψε δυναμικά και ακολουθεί και φέτος τη Λυών στις υποχρεώσεις της στη διοργάνωση. Χθες (9/10) οι πολυνίκες του θεσμού επικράτησαν της πρωταθλήτριας Ευρώπης Άρσεναλ με 2-1 εκτός έδρας.

Ada Hegerberg is truly one of a kind 👑



The first-ever recipient of the Ballon d’Or Féminin remains unstoppable in the Women’s Champions League 🔝🏆



📸 IMAGO / PsnewZ pic.twitter.com/kHE2zaisEF October 7, 2025

Τα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής στο Women's Champions League

Γιουβέντους - Μπενφίκα 2-1

Παρί - Οουντ Χέφερλε Λέουβεν 2-2

Άρσεναλ - Λυών 1-2

Μπαρτσελόνα - Μπάγερν 7-1

Ρεάλ Μαδρίτης - Ρόμα 6-2

Τβέντε - Τσέλσι 1-1

Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Βαλερένγκα 1-0

Σανκτ Πέλτεν - Ατλέτικο Μαδρίτης 0-6

Βόλφσμπουργκ - Παρί Σεν Ζερμέν 4-0