Ο αγώνας του Αχαρναϊκού απέναντι στην Αγία Παρασκευή ήταν και ο τελευταίος στην Α' κατηγορία γυναικών για την ομάδα του Μενιδίου, που γνώρισε την ήττα εντός έδρας με 0-3 (5/10).

Ο σύλλογος ετοιμάζεται να αποσυρθεί από το πρωτάθλημα, κάτι το οποίο είχε συμβεί και την περσινή σεζόν με την αποχώρηση της Δόξας Δράμας.

Τα εσωτερικά προβλήματα που αντιμετώπιζαν τον τελευταίο καιρό δεν έχουν ακόμα επιλυθεί, επομένως αρκετές παίκτριες βρίσκονταν ήδη σε αναζήτηση νέων ομάδων και μέσα στο επόμενο διάστημα θα επισημοποιηθούν και οι μεταγραφές τους σε αυτές.

Ο Αχαρναϊκός στις τρεις πρώτες αγωνιστικές του φετινού πρωταθλήματος δεν κατάφερε να σημειώσει νίκη, καθώς είχε ηττηθεί από ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα (0-3) και από Παναθηναϊκό στη συνέχεια (1-0) πριν παίξει τον τελευταίο του αγώνα την περασμένη Κυριακή.