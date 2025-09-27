Βαρύ πλήγμα για τη Μάντσεστερ Σίτι, καθώς ο Αντρέ Γέγκελτς επιβεβαίωσε πως η Λόρεν Χεμπ θα μείνει εκτός δράσης για τις επόμενες εβδομάδες λόγω τραυματισμού στον αστράγαλο, τον οποίο υπέστη στην εντυπωσιακή νίκη (5-1) επί της Τότεναμ.

Η 24χρονη εξτρέμ της εθνικής Αγγλίας, που έχει ταλαιπωρηθεί από σοβαρούς τραυματισμούς τα προηγούμενα χρόνια, αποχώρησε με δάκρυα και προστατευτική μπότα, γεγονός που αρχικά προκάλεσε ανησυχία . Ωστόσο, οι εξετάσεις έδειξαν πως η ζημιά είναι πιο «ελαφριά» απ’ όσο φοβούνταν οι «Πολίτισσες», με τον Γέγκελτς να ξεκαθαρίζει ότι θα χρειαστεί να μείνει εκτός μόνο για μερικές εβδομάδες.

«Έχει έναν τραυματισμό στον αστράγαλο και θα λείψει για μερικές εβδομάδες», δήλωσε αρχικά ο Σουηδός τεχνικός.

«Φυσικά είναι μια δύσκολη στιγμή για εκείνη, γιατί θέλει να παίζει, όπως κι εμείς θέλουμε να την έχουμε μαζί μας. Κάνει ό,τι μπορεί για να επιστρέψει το συντομότερο και μέχρι τότε θα στηρίξει την ομάδα με άλλους τρόπους» κατέληξε.

Η απουσία της Χεμπ αφήνει κενό στην επίθεση της Σίτι, αλλά η παρουσία της Γκρέις Κλίντον δίνει μια αξιόπιστη λύση. Η νεαρή μεσοεπιθετικός, που αποκτήθηκε το καλοκαίρι από τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, σκόραρε στο ντεμπούτο της και μπορεί να καλύψει τα άκρα, παρά το γεγονός ότι φυσική της θέση είναι ως «οκτάρι» ή «δεκάρι».

Το επόμενο εμπόδιο για τις «Πολίτισσες» είναι η Λόντον Σίτι Λάιονεσεζ, σε ένα ματς όπου η ομάδα του Γέγκελτς θα επιδιώξει να δώσει συνέχεια στο θετικό σερι, μετά την ήττα της πρεμιέρας από την Τσέλσι.