Πώς η πυροσβεστική άλλαξε την οπτική της Μπόου Τζάκσον για το ποδόσφαιρο

Η Μπόου Τζάκσον δεν είναι απλά παίκτρια στην Έξετερ Σίτι, αλλά παράλληλα κάνει λειτούργημα εργαζόμενη ως πυροσβέστρια.

«Πριν βρεθώ στην πυροσβεστική, το ποδόσφαιρο ήταν τα πάντα για μένα», λέει η ίδια. «Έβαζες όλη σου την προσπάθεια εκει, σκεφτόσουν ότι είναι κάτι πολύ σημαντικό και τα λοιπά. Μετά όμως και βλέποντας τι συμβαίνει όταν μπορείς να προσφέρεις στον κόσμο που έχει ανάγκη, η οπτική μου άλλαξε».

Τώρα, όπως εξηγεί στο BBC, το ποδόσφαιρο είναι το προσωπικό της διάλειμμα από τη δύσκολη και στρεσογόνα καθημερινότητά της, η αποφόρτισή της από ένα απαιτητικό επάγγελμα: «Αγαπώ το ποδόσφαιρο, είναι η ανακούφισή μου. Για 90 λεπτά βλέπω ανταγωνιστικά τους πάντες αλλά μετά υπενθυμίζω και στους συμπαίκτες μου ότι δεν είναι ζήτημα ζωής και θανάτου και πως σκοπός μας είναι απλά να περνάμε καλά στο γήπεδο».

Η στάση αυτή έχει αλλάξει και το mentality όλης της ομάδας, γι αυτό άλλωστε είναι και αρχηγός της.

Η Μπόου συνδυάζει το ποδόσφαιρο με την πυροσβεστική εδώ και πολλά χρόνια. Πρώτα βρέθηκε εκεί ως σύμβουλος φυσικής κατάστασης και στη συνέχεια ως ενεργή πυροσβέστης. «Η δουλειά σου έχει πραγματικό νόημα όταν ξυπνάς το πρωί και σκέφτεσαι “το έργο που κάνω επηρεάζει πραγματικά τους άλλους ανθρώπους''. Είναι φανταστικό το να νιώθεις μέρος μιας ομάδας και να βοηθάς όσους το έχουν ανάγκη. Μέσα από τις εμπειρίες μου έχω γίνει καλύτερη παίκτρια και δεν μπορώ να ζήσω χωρίς το ποδόσφαιρο, ούτε όμως μπορώ να αποχωριστώ την αίσθηση του να προσφέρω».