Οι πρωταγωνίστριες μιλούν

Καμία αλλαγή δεν έχει πραγματική αξία αν δεν ακουστεί η φωνή εκείνων που βρίσκονται κάθε μέρα στο γήπεδο. Οι ίδιες οι παίκτριες είναι αυτές που ζουν τις προπονήσεις, τις δυσκολίες, αλλά και τις χαρές του πρωταθλήματος. Για αυτό, το Gazzetta Women συνομίλησε με τέσσερις ποδοσφαιρίστριες που εκπροσωπούν διαφορετικές ομάδες και έχουν ξεκάθαρη εικόνα της νέας πραγματικότητας. Μιλήσαμε μαζί τους για τις προσδοκίες από τη νέα χρονιά, τις αλλαγές που φέρνει η ΕΣΠΓ, αλλά και για το πώς αντιλαμβάνονται οι ίδιες την εξέλιξη του αθλήματος στην Ελλάδα.

Η Ελένη Σαΐχ άφησε τον Αστέρα Τρίπολης και μετακόμισε στην ΑΕΚ, την ομάδα που πέρυσι κατέκτησε το νταμπλ. Όπως η ίδια τονίζει, είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν σωματεία μέσα από τα οποία εκπροσωπούνται όλες οι αθλήτριες και ταυτόχρονα να υπάρχει χώρος ώστε να ακούγονται ζητήματα και να διεκδικούνται δικαιώματα. Πρόκειται, όπως λέει, για έναν θεσμό που στόχο έχει να προάγει συλλογικά τον αθλητισμό.

Για τη νέα σεζόν, η Σαΐχ θεωρεί πως ίσως είναι το πιο ανταγωνιστικό πρωτάθλημα των τελευταίων χρόνων. Όλες οι ομάδες νεοφώτιστες και μη δείχνουν πιο οργανωμένες και προετοιμασμένες από ποτέ, ενώ ένας επιπλέον παράγοντας που ανεβάζει το επίπεδο είναι η αύξηση των ξένων παικτριών, κάτι που, όπως επισημαίνει στο GWomen, ενισχύει τις ομάδες και ανεβάζει τη δυναμικότητα της διοργάνωσης.

Αναφερόμενη στις φετινές αλλαγές του θεσμού, υπογραμμίζει: «Με το πέρασμα του χρόνου βλέπουμε αλλαγές τόσο στο αγωνιστικό όσο και στο οργανωτικό κομμάτι. Φέτος, η έναρξη του πρωταθλήματος αλλά και του Κυπέλλου γίνεται αρκετά νωρίτερα σε σχέση με προηγούμενες χρονιές, γεγονός που απαιτεί πιο σύντομη αλλά και πιο σωστά οργανωμένη προετοιμασία από όλα τα σωματεία. Επίσης, η τηλεοπτική κάλυψη κάποιων αγώνων από την ΕΡΤ αποτελεί σημαντικό βήμα στην προβολή και την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών, κάτι που διεκδικούμε εδώ και χρόνια. Τέλος, η αύξηση του αριθμού των ξένων αθλητριών είναι μια κομβική αλλαγή που αλλάζει τα δεδομένα και μπορεί να δώσει νέα πνοή στο ελληνικό πρωτάθλημα».

Η Μαρία Γκούνη μετρά ήδη τέσσερα χρόνια στον ΠΑΟΚ, μια ομάδα όπου έχει κατακτήσει τίτλους και έχει ζήσει σημαντικές επιτυχίες. Το GWomen επικοινώνησε μαζί της για να μιλήσει για την εμπειρία της και την προοπτική που ανοίγει η ίδρυση της Ένωσης Σωματείων Ποδοσφαίρου Γυναικών.

«Η ίδρυση της Ένωσης είναι ένα σημαντικό βήμα για το μέλλον του ποδοσφαίρου γυναικών», τονίζει η Γκούνη. «Δίνει φωνή σε όλες τις ομάδες και μας επιτρέπει να διεκδικήσουμε καλύτερες συνθήκες και περισσότερη οργάνωση στο πρωτάθλημα. Είναι μια ευκαιρία να συνεχίσει το άθλημα να αναπτύσσεται σωστά στη χώρα μας».

Όσον αφορά τη φετινή σεζόν, η ελληνίδα διεθνής θεωρεί ότι το πρωτάθλημα θα είναι ίσως το πιο ανταγωνιστικό των τελευταίων χρόνων: «Το φετινό πρωτάθλημα είναι ίσως και το πιο ανταγωνιστικό μέχρι τώρα , με ομάδες που έχουν ενισχυθεί και ανεβάζουν το επίπεδο. Η δική μας ομάδα είναι απόλυτα έτοιμη και πιστεύουμε ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε τα πάντα. Είμαστε αποφασισμένες να δείξουμε τη δουλειά μας στο γήπεδο».

Όσο για τις πιο σημαντικές αλλαγές στον θεσμό, επισημαίνει: «Η σημαντικότερη αλλαγή είναι σίγουρα η συνεργασία με την ΕΡΤ, που θα μεταδίδει κάθε εβδομάδα αγώνες του πρωταθλήματος και θα δώσει στο γυναικείο ποδόσφαιρο τη δημοσιότητα που του αξίζει. Επίσης το πρωτάθλημα ξεκινάει σε μια πολύ καλή ημερομηνία χωρίς καθυστερήσεις, και γενικότερα βλέπουμε καλύτερη οργάνωση και πιο σοβαρή αντιμετώπιση από τους φορείς, κάτι που μας γεμίζει αισιοδοξία για το μέλλον».

Η Μαρία Δουλή, μετά από μια καλή σεζόν με τον Παναθηναϊκό, αποφάσισε φέτος να μετακομίσει στα βόρεια για να αγωνιστεί στην ομάδα της Κηφισιάς. Όπως αναφέρει στο GWomen, πιστεύει ότι φέτος όλα θα είναι πιο οργανωμένα και σωστά δομημένα.

«Οι σκέψεις μου είναι ότι πρόκειται πραγματικά για ένα ακόμα μεγάλο βήμα, καθώς θα προωθήσει και θα αναπτύξει περαιτέρω το ποδόσφαιρο γυναικών. Και σίγουρα όλα θα είναι πιο οργανωμένα», σημειώνει η Μαρία Δουλή. «Πιστεύω ότι το φετινό πρωτάθλημα θα είναι πιο ανταγωνιστικό από κάθε άλλη χρονιά», προσθέτει.

Όσον αφορά τις σημαντικές αλλαγές, αναφέρει: «Η αύξηση των ξένων παικτριών στην ενδεκάδα από 4 σε 6, μαζί με τις δύο επιπλέον επιλογές στον πάγκο, καθώς και η διεξαγωγή του Κυπέλλου Γυναικών, αυξάνει τον ανταγωνισμό. Επιπλέον, η δομή του πρωταθλήματος έχει αλλάξει σημαντικά: πριν το 2020 η Α’ Εθνική είχε δύο ομίλους, Βορρά και Νότου, ενώ πλέον υπάρχει ένας ενιαίος όμιλος, προσφέροντας μεγαλύτερη σταθερότητα».

Η Χριστίνα Κανέλλου από τη ΡΕΑ τόνισε στο GWomen: «Είναι σίγουρα ένα σημαντικό βήμα, που δείχνει ότι το γυναικείο ποδόσφαιρο στην Ελλάδα συνεχώς αναπτύσσεται και μπαίνει σε μια νέα εποχή, με καλύτερες συνθήκες και οργάνωση. Πιστεύω ότι το πρωτάθλημα γίνεται κάθε χρόνο και πιο ανταγωνιστικό. Όλες οι ομάδες έχουν ενισχυθεί και καμία δεν θα είναι εύκολη αντίπαλος. Ανυπομονώ για την έναρξη.

Η ίδρυση της Ένωσης αποτελεί μια πολύ θετική αλλαγή. Επιπλέον, η δυνατότητα των ομάδων να έχουν πλέον έξι ξένες παίκτριες αντί για τέσσερις ανεβάζει σημαντικά το επίπεδο. Κάθε χρόνο παρατηρούμε βελτιώσεις στη δομή και στην οργάνωση, καθώς και μεγαλύτερη υποστήριξη από τον κόσμο. Κάθε μικρό βήμα δίνει ώθηση στο άθλημα να γίνεται καλύτερο».