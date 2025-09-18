Α’ Εθνική Γυναικών: Οι αγώνες και οι διαιτητές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα και τους διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής, με τα βλέμματα να στρέφονται σε παιχνίδια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως το Αχαρναϊκός – ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ – Τρίκαλα, ενώ ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στον Βόλο.

Αναλυτικά οι αγώνες και οι διαιτητές:

20/09/2025, 17:00 – Αχαρναϊκός – ΠΑΟΚ (Δημοτικό Στάδιο Αχαρνών)

Διαιτητής: Σταθόπουλος Αλέξιος (Αθηνών)

Α’ Βοηθός: Πρασσά Μαρία (Αθηνών)

Β’ Βοηθός: Ζερβού Νικολέτα Παταπία (Αθηνών)

Παρατηρητής Διαιτησίας: Κουτσουμπού Παναγιώτα (Πειραιώς)

21/09/2025, 12:00 – ΑΟ ΡΕΑ – Βόλος 2004 (Δημοτικό Στάδιο Σοχώρας)

Διαιτητής: Μανδαλενάκης Εμμανουήλ (Ηρακλείου)

Α’ Βοηθός: Ζουρναζίδη Ελισάβετ (Ηρακλείου)

Β’ Βοηθός: Μασελή Φωτεινή (Ηρακλείου)

Παρατηρητής Διαιτησίας: Πνευματικάκης Εμμανουήλ (Λασιθίου)

21/09/2025, 15:00 – Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (Γήπεδο Παναρκαδικού)

Διαιτητής: Βαλκάνας Ευστράτιος (Λακωνίας)

Α’ Βοηθός: Οικονόμου Άγγελος (Κορίνθου)

Β’ Βοηθός: Τσοκάρης Ιωάννης (Κορίνθου)

Παρατηρητής Διαιτησίας: Λαμίας Σταύρος (Μεσσηνίας)

21/09/2025, 16:00 – Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ (Αθλητικό Κέντρο Όλγα Βασδέκη)

Διαιτητής: Αγρίμης Χρήστος (Μακεδονίας)

Α’ Βοηθός: Φωτιάδου Αναστασία (Πιερίας)

Β’ Βοηθός: Καλορογιάννης Θωμάς (Πιερίας)

Παρατηρητής Διαιτησίας: Βαλιώτης Αντώνιος (Λάρισας)

21/09/2025, 16:00 – ΑΕΚ – ΘΕΟΝΗ ΑΟ Τρίκαλα 2011 (Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίων Αναργύρων)

Διαιτητής: Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος (Ανατολικής Αττικής)

Α’ Βοηθός: Κουλοχέρης Ιωάννης (Ανατολικής Αττικής)

Β’ Βοηθός: Βατός Παναγιώτης (Ανατολικής Αττικής)

Παρατηρητής Διαιτησίας: Φώτης Στυλιανός (Ευβοίας)

21/09/2025, 17:00 – ΟΦΗ – ΑΟ Αγίας Παρασκευής (Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο)

Διαιτητής: Αντωνίου Δημήτριος (Χανίων)

Α’ Βοηθός: Μαρκάκης Αχιλλέας (Χανίων)

Β’ Βοηθός: Καγιαμπάκης Ιωάννης (Χανίων)

Παρατηρητής Διαιτησίας: Χριστοδουλάκης Δημήτριος (Ρεθύμνου)

21/09/2025, 17:00 – Οδυσσέας Μοσχάτου – Νέες Ατρομήτου 2018 (Δημοτικό Μοσχάτου)

Διαιτητής: Κελεκίδης Παναγιώτης (Αθηνών)

Α’ Βοηθός: Λώνη Ευθυμία (Αθηνών)

Β’ Βοηθός: Βλατάκης Νικήτας (Αθηνών)

Παρατηρητής Διαιτησίας: Σταθόπουλος Σπυρίδων (Δυτικής Αττικής)