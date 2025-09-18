Α’ Εθνική Γυναικών: Οι αγώνες και οι διαιτητές της πρεμιέρας του πρωταθλήματος

Η ΕΠΟ ανακοίνωσε το πλήρες πρόγραμμα και τους διαιτητές της πρώτης αγωνιστικής, με τα βλέμματα να στρέφονται σε παιχνίδια με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όπως το Αχαρναϊκός – ΠΑΟΚ και το ΑΕΚ – Τρίκαλα, ενώ ο Παναθηναϊκός δοκιμάζεται στον Βόλο.
Αναλυτικά οι αγώνες και οι διαιτητές:
- 20/09/2025, 17:00 – Αχαρναϊκός – ΠΑΟΚ (Δημοτικό Στάδιο Αχαρνών)
Διαιτητής: Σταθόπουλος Αλέξιος (Αθηνών)
Α’ Βοηθός: Πρασσά Μαρία (Αθηνών)
Β’ Βοηθός: Ζερβού Νικολέτα Παταπία (Αθηνών)
Παρατηρητής Διαιτησίας: Κουτσουμπού Παναγιώτα (Πειραιώς)
- 21/09/2025, 12:00 – ΑΟ ΡΕΑ – Βόλος 2004 (Δημοτικό Στάδιο Σοχώρας)
Διαιτητής: Μανδαλενάκης Εμμανουήλ (Ηρακλείου)
Α’ Βοηθός: Ζουρναζίδη Ελισάβετ (Ηρακλείου)
Β’ Βοηθός: Μασελή Φωτεινή (Ηρακλείου)
Παρατηρητής Διαιτησίας: Πνευματικάκης Εμμανουήλ (Λασιθίου)
- 21/09/2025, 15:00 – Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά (Γήπεδο Παναρκαδικού)
Διαιτητής: Βαλκάνας Ευστράτιος (Λακωνίας)
Α’ Βοηθός: Οικονόμου Άγγελος (Κορίνθου)
Β’ Βοηθός: Τσοκάρης Ιωάννης (Κορίνθου)
Παρατηρητής Διαιτησίας: Λαμίας Σταύρος (Μεσσηνίας)
- 21/09/2025, 16:00 – Βόλος ΝΠΣ – Παναθηναϊκός ΑΟ (Αθλητικό Κέντρο Όλγα Βασδέκη)
Διαιτητής: Αγρίμης Χρήστος (Μακεδονίας)
Α’ Βοηθός: Φωτιάδου Αναστασία (Πιερίας)
Β’ Βοηθός: Καλορογιάννης Θωμάς (Πιερίας)
Παρατηρητής Διαιτησίας: Βαλιώτης Αντώνιος (Λάρισας)
- 21/09/2025, 16:00 – ΑΕΚ – ΘΕΟΝΗ ΑΟ Τρίκαλα 2011 (Δημοτικό Γυμναστήριο Αγίων Αναργύρων)
Διαιτητής: Ζαχαρόπουλος Αθανάσιος (Ανατολικής Αττικής)
Α’ Βοηθός: Κουλοχέρης Ιωάννης (Ανατολικής Αττικής)
Β’ Βοηθός: Βατός Παναγιώτης (Ανατολικής Αττικής)
Παρατηρητής Διαιτησίας: Φώτης Στυλιανός (Ευβοίας)
- 21/09/2025, 17:00 – ΟΦΗ – ΑΟ Αγίας Παρασκευής (Βαρδινογιάννειο Αθλητικό Κέντρο)
Διαιτητής: Αντωνίου Δημήτριος (Χανίων)
Α’ Βοηθός: Μαρκάκης Αχιλλέας (Χανίων)
Β’ Βοηθός: Καγιαμπάκης Ιωάννης (Χανίων)
Παρατηρητής Διαιτησίας: Χριστοδουλάκης Δημήτριος (Ρεθύμνου)
- 21/09/2025, 17:00 – Οδυσσέας Μοσχάτου – Νέες Ατρομήτου 2018 (Δημοτικό Μοσχάτου)
Διαιτητής: Κελεκίδης Παναγιώτης (Αθηνών)
Α’ Βοηθός: Λώνη Ευθυμία (Αθηνών)
Β’ Βοηθός: Βλατάκης Νικήτας (Αθηνών)
Παρατηρητής Διαιτησίας: Σταθόπουλος Σπυρίδων (Δυτικής Αττικής)