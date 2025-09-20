Πρωτάθλημα γυναικών: Οι ομάδες, το φορμάτ και η αποκάλυψη του προέδρου για τη νέα ημιεπαγγελματική Λίγκα

Ο Αντώνης Κιουρεξίδης ήταν ο εκλεκτός της ΕΠΟ για να αναλάβει καθήκοντα προέδρου, μιάς και στο παρελθόν διετέλεσε Πρόεδρος της Ένωσης Ποδοσφαίρου Γυναικών Βορείου Νοτίου Ελλάδας και Νήσων.

Ο ίδιος μίλησε στο Gazzetta Women σχετικά με τους λόγους δημιουργίας της Λίγκας, τις λύσεις που θα προσφέρει στα προβλήματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο πρωτάθλημα, ενώ δίνει απάντηση στο αν αυτό θα είναι τελικά ημιεπαγγελματικό, κάτι το οποίο φημολογείται εδώ και καιρό.



Ποιος είναι ο λόγος δημιουργίας της Ένωσης και γιατί ήταν σημαντική για τις παίκτριες;

«Η αλήθεια είναι, κι ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλο μας, ότι το ποδόσφαιρο γυναικών μέχρι πριν από λίγα χρόνια βρίσκονταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Τις τελευταίες αγωνιστικές περιόδους η ΕΠΟ, αναγνωρίζοντας την αναγκαιότητα ανάπτυξης του στο ίδιο πλαίσιο που με ιδιαίτερη φιλοδοξία προσπαθεί ήδη η UEFA σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έδωσε ώθηση στα πρωταθλήματα γυναικών και των τριών κατηγοριών. Όμως αυτή η προσπάθεια θα μπορούσε να ευδοκιμήσει καλύτερα σε ένα περιβάλλον όπου το ποδόσφαιρο γυναικών θα είναι η απόλυτη προτεραιότητα. Έτσι, ΕΠΟ και UEFA ετοίμασαν μία πρόταση, η οποία βρήκε σύμφωνη και την ελληνική πολιτεία για την αναβάθμιση του ποδοσφαίρου γυναικών μέσα από την ίδρυση της Ένωσης, που είναι καινοτομία πρωτόγνωρη για τον ελληνικό αθλητισμό, αφού τέτοια ένωση υπάρχει μόνο στο ποδόσφαιρο.

Η πρωτοβουλία αυτή της Ομοσπονδίας αγκαλιάστηκε αμέσως από τα σωματεία που καλλιεργούν το ποδόσφαιρο γυναικών, που είναι πλέον μέλη της Ένωσης, καθώς και από την Πολιτεία, η οποία με ενέργειες του Υπουργού Αθλητισμού εισηγήθηκε και την αναγκαία τροποποίηση του νόμου για την απόκτηση ειδικής αθλητικής αναγνώρισης από την Ένωση. Μπορούμε λοιπόν να πούμε ότι η Ένωση Γυναικών Ποδοσφαίρου δημιουργήθηκε με στόχο να συμβάλει στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην ανάπτυξη του ποδοσφαίρου γυναικών στην Ελλάδα, έργο που ανήκει πρωτίστως στην ΕΠΟ, μέσω της διοργάνωσης υψηλού επιπέδου και ανταγωνιστικών πρωταθλημάτων και να το κάνει ανταγωνιστικό στην Ευρώπη, να δώσει φωνή στις ομάδες και στις αθλήτριες, να υπερασπιστεί τα δικαιώματά τους και να εξασφαλίσει καλύτερες συνθήκες συμμετοχής στο άθλημα. Για πρώτη φορά όσοι ασχολούμαστε με το ποδοσφαιρο Γυναικων αποκτήσαμε έναν συλλογικό φορέα εκπροσώπησης που αναδεικνύει τα ζητήματα που μας απασχολούν και τις ανάγκες τους».

Ποια είναι τα σχέδιά σας για το άμεσο μέλλον και ποιοι τομείς μπορούν να βελτιωθούν πιο άμεσα;

«Την πρώτη χρονιά λειτουργίας της Ένωσης αναλάβαμε μόνο την οργάνωση του ανώτερου πρωταθλήματος της Α Εθνικής Κατηγορίας Γυναικών. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τις ομάδες να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός πρωταθλήματος που θα πρέπει να είναι υψηλού επιπέδου οργάνωσης και ανταγωνισμού, ελκυστικό για τους φιλάθλους. Δεν είναι εύκολο από τη μια μέρα στην άλλη να αλλάξουν νοοτροπίες ετών, αλλά θα προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε πρωτίστως τις εγκαταστάσεις όπου διεξάγονται οι αγώνες και την προβολή του.

Η αύξηση των θεατών και η συντονισμένη προβολή του πρωταθλήματος θα βοηθήσει στην προσέλκυση χορηγών για τις ομάδες και συνακόλουθα την αναβάθμιση τους, ώστε να γίνουν κάποια στιγμή ανταγωνιστικές και στην Ευρώπη. Τα επόμενα χρόνια θα επιδιώξουμε την αναβάθμιση και των λοιπών πρωταθλημάτων, την ενίσχυση των ακαδημιών και τη δημιουργία επαγγελματικής οργάνωσης σε όλα τα επίπεδα».

Η συμφωνία με την ΕΡΤ για τη μετάδοση των αγώνων είναι μια σημαντική πρώτη νίκη. Πώς σκοπεύετε να βελτιώσετε ακόμα περισσότερο την προβολή του πρωταθλήματος γυναικών στην Ελλάδα;

«Η συνεργασία με την ΕΡΤ αποτελεί ένα μεγάλο βήμα για την ορατότητα του γυναικείου ποδοσφαίρου. Το ότι ο μέσος φίλαθλος θα έχει τη δυνατότητα κάθε Σαββατοκύριακο σε ανταγωνιστική ώρα να παρακολουθεί έναν επιλεγμένο αγώνα του πρωταθλήματος, είναι βέβαιο ότι θα τον κάνει να αγαπήσει το ποδόσφαιρο γυναικών. Έτσι θα αυξηθούν οι φίλαθλοι στους αγώνες των πρωταθλημάτων μας και αυτό θα φέρει χορηγούς, ανάπτυξη, οργάνωση και επιτυχίες.

Παράλληλα οι υπόλοιποι αγώνες θα είναι διαθέσιμοι στο youtube για όσους ενδιαφέρονται να τους παρακολουθήσουν. Στόχος μας είναι να ενισχύσουμε περαιτέρω την προβολή μέσω και των κοινωνικών δικτύων και να δημιουργήσουμε δράσεις που θα φέρουν τον κόσμο πιο κοντά στις ομάδες και στις αθλήτριες».

Πριν αναλάβετε καθήκοντα, ποια ήταν τα κυριότερα προβλήματα που γνωρίζατε ότι υπάρχουν στο ποδόσφαιρο γυναικών;

«Πριν από λίγα χρόνια η κατάσταση ήταν πολύ δύσκολη. Μέχρι πέρσι τα βασικά προβλήματα αφορούσαν την έλλειψη υποδομών, τη χαμηλή προβολή του αθλήματος, την απουσία επαγγελματικών συνθηκών, τις οικονομικές δυσκολίες των σωματείων και την περιορισμένη στήριξη των προσπαθειών τους. Φιλοδοξούμε σε ένα χρόνο από σήμερα να έχουν μπει οι βάσεις για ένα πολύ διαφορετικό, αναπτυγμένο, ανταγωνιστικό ποδόσφαιρο γυναικών και όλα αυτά να ανήκουν στο παρελθόν».

Έχει διαρρεύσει ότι η πρώτη κατηγορία θα γίνει ημιεπαγγελματική, όμως παγκοσμίως δεν υπάρχει αυτό το μοντέλο. Είτε οι παίκτριες είναι επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες. Πώς το σκέφτεστε εσείς αυτό το κομμάτι;

«Το ότι το ποδόσφαιρο γυναικών είναι ερασιτεχνικό στην Ελλάδα, όπως και όλα τα αθλήματα γυναικών, συνιστά τροχοπέδη στην ανάπτυξη του, καθώς τόσο οι αθλήτριες είναι ερασιτέχνες και δεν το αντιμετωπίζουν σαν μία επαγγελματική απασχόληση με αποτέλεσμα να μη φτάνουν στο ψηλότερο δυνατό επίπεδο, αλλά και οι ομάδες στερούνται επαγγελματικής οργάνωσης. Μάλιστα, ακριβώς επειδή οι αθλήτριες θεωρούνται ερασιτέχνες, ακόμα και αν αμείβονται με ιδιωτικά συμφωνητικά, μπορούν να φύγουν χωρίς τη συγκατάθεση και κυρίως χωρίς την καταβολή αποζημίωσης στο σωματείο τους, αν υπογράψουν επαγγελματικό συμβόλαιο σε μία χώρα όπου το ποδόσφαιρο γυναικών είναι επαγγελματικό. Είναι συνεπώς απόλυτη ανάγκη να αλλάξει επίπεδο το ποδόσφαιρο γυναικών. Από την άλλη πλευρά στην Ελλάδα ο επαγγελματικός αθλητισμός λειτουργεί μόνο μέσα από τις ανώνυμες εταιρείες. Φοβάμαι πως είναι πολύ δύσκολο και μάλλον πρώιμο να περάσουμε από το στάδιο που βρισκόμαστε σήμερα στο στάδιο του να συμμετέχουν στο ανώτατο πρωτάθλημα μόνο ανώνυμες εταιρείες. Αυτό θα έδινε τη δυνατότητα επιβίωσης και συμμετοχής σε ψηλό επίπεδο μόνο στις ομάδες που είναι οργανωμένες επαγγελματικά στο ποδόσφαιρο ανδρών και θα συνιστούσε άδικη αντιμετώπιση των ομάδων που καλλιεργούν αποκλειστικά το ποδόσφαιρο γυναικών και μάλιστα οι περισσότερες ιδρύθηκαν γι’ αυτό το λόγο.

Σύμφωνα με όλα αυτά, η πρόταση να γίνει σε πρώτη φάση ημιεπαγγελματικό το ποδόσφαιρο γυναικών σε μία μεταβατική περίοδο μέχρι τη δημιουργία συνθηκών για την επαγγελματοποίηση του, φαίνεται μία σωστή προσέγγιση, παρότι έχει προφανείς αδυναμίες και δεν συναντάται διεθνώς. Έχουμε αποφασίσει να ξεκινήσει άμεσα ένας διάλογος όλων των εμπλεκόμενων φορέων (Πολιτεία, ΕΠΟ, σωματεία, αθλήτριες κ.ά) για το μέλλον και με βάση τα συμπεράσματα αυτού να προχωρήσουμε με συνετά βήματα στο αύριο του ποδοσφαίρου γυναικών, το οποίο χρειάζεται τόσο την επαγγελματική οργάνωση σε υψηλό επίπεδο όσο και το μεράκι και την αγάπη για το άθλημα των εθελοντών που στηρίζουν τα ερασιτεχνικά σωματεία που αποτελούν τη βάση της πυραμίδας».

