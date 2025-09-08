Μπεθ Μιντ: Η «βασίλισσα των ασίστ» γράφει ιστορία στη WSL

Η Μπεθ Μιντ συνεχίζει να αφήνει το στίγμα της στο αγγλικό ποδόσφαιρο, αυτή τη φορά με έναν ακόμη ιστορικό τίτλο. Η διεθνής επιθετικός της Άρσεναλ έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία της Women’s Super League που φτάνει τις 50 ασίστ, βάζοντας το όνομά της στο βιβλίο των ρεκόρ της διοργάνωσης.

Κι όμως, το κατόρθωμα ήρθε με τον πιο εντυπωσιακό τρόπο. Μπήκε στο ματς με τις London City Lionesses στο 76’ και μέσα σε οκτώ λεπτά «σέρβιρε» δύο ασίστ – στο 83’ και στο 84’ – όπου χάρισαν γκολ στις Στίνα Μπλάκστένιους και Φρίντα Μάνουμ, σφραγίζοντας το τελικό 4-1 και χαρίζοντας στην Άρσεναλ μια ιδανική εκκίνηση στη σεζόν.

Σε τροχιά επιτυχιών

Η 30χρονη σταρ ζει μία από τις καλύτερες περιόδους της καριέρας της. Μόλις το καλοκαίρι πανηγύρισε δεύτερο σερί Euro με την Αγγλία, ενώ τον Μάιο σήκωσε με την Άρσεναλ και το Champions League απέναντι στην Μπαρτσελόνα. Το νέο ρεκόρ με τις 51 πλέον ασίστ στη WSL απλά επιβεβαιώνει το πόσο καθοριστική είναι για κάθε ομάδα που αγωνίζεται.

Ενδιαφέρον όμως έχει και το παρασκήνιο, αφού το καλοκαίρι, οι London City Lionesses είχαν επιχειρήσει να την αποκτήσουν. Η μεταγραφή δεν έγινε ποτέ και η Μιντ φρόντισε να τους το θυμίσει με τον πιο πικρό τρόπο στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.

