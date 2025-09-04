Στην Παλλήνη πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Πέμπτης (4/9) η κλήρωση για το πρόγραμμα της Α’ Εθνικής Γυναικών για τη σεζόν 2025-26, με τη διοργάνωση να περνά για πρώτη φορά στη νεοσύστατη Ένωση Ποδοσφαίρου Γυναικών.

Στην εκδήλωση μίλησαν ο πρόεδρος της Επιτροπής Ποδοσφαίρου Γυναικών και μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ, Παναγιώτης Καρράς, καθώς και ο πρόεδρος της Ένωσης, Αντώνης Κιουρεξίδης, τονίζοντας τη σημασία αυτής της νέας αρχής για το ποδόσφαιρο γυναικών.

Το «παρών» έδωσαν και οι παίκτριες που εκπροσωπούσαν και τις 14 ομάδες που θα λάβουν φέτος μέρος στη διοργάνωση. Να θυμίσουμε ότι η πρώτη σέντρα θα πραγματοποιηθεί το Σαββατοκύριακο 20 και 21 Σεπτεμβρίου και το πρωτάθλημα θα διεξαχθεί σε μία φάση με δύο γύρους και 26 αγωνιστικές.

Δείτε το πρόγραμμα εδώ

Αναλυτικά το πρόγραμμα

Α΄ ΓΥΡΟΣ

1η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Ο.Φ.Η. – Αγία Παρασκευή

• Οδυσσέας Μοσχάτου – Νέες Ατρομήτου 2018

• Βόλος Ν.Π.Σ. – Παναθηναϊκός

• Α.Ε.Κ. – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”

• Αχαρναϊκός – Π.Α.Ο.Κ.

• ΡΕΑ – Βόλος 2004

• Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

2η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Οδυσσέας Μοσχάτου – Ο.Φ.Η.

• Αγία Παρασκευή – Βόλος Ν.Π.Σ.

• Νέες Ατρομήτου 2018 – Α.Ε.Κ.

• Παναθηναϊκός – Αχαρναϊκός

• Π.Α.Ο.Κ. – ΡΕΑ

• Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Αστέρας Τρίπολης

• Βόλος 2004 – Κηφισιά

3η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Ο.Φ.Η. – Βόλος Ν.Π.Σ.

• Α.Ε.Κ. – Οδυσσέας Μοσχάτου

• Αχαρναϊκός – Νέες Ατρομήτου 2018

• ΡΕΑ – Παναθηναϊκός

• Αστέρας Τρίπολης – Π.Α.Ο.Κ.

• Βόλος 2004 – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”

• Κηφισιά – Αγία Παρασκευή

4η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Α.Ε.Κ. – Ο.Φ.Η.

• Βόλος Ν.Π.Σ. – Αχαρναϊκός

• Οδυσσέας Μοσχάτου – ΡΕΑ

• Αγία Παρασκευή – Αστέρας Τρίπολης

• Νέες Ατρομήτου 2018 – Κηφισιά

• Παναθηναϊκός – Βόλος 2004

• Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Π.Α.Ο.Κ.

5η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Ο.Φ.Η. – Αχαρναϊκός

• ΡΕΑ – Α.Ε.Κ.

• Αστέρας Τρίπολης – Βόλος Ν.Π.Σ.

• Κηφισιά – Βόλος 2004

• Π.Α.Ο.Κ. – Αγία Παρασκευή

• Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Νέες Ατρομήτου 2018

• Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου

6η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Ο.Φ.Η. – ΡΕΑ

• Α.Ε.Κ. – Κηφισιά

• Αχαρναϊκός – Βόλος 2004

• Βόλος Ν.Π.Σ. – Αγία Παρασκευή

• Οδυσσέας Μοσχάτου – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”

• Νέες Ατρομήτου 2018 – Π.Α.Ο.Κ.

• Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

7η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Ο.Φ.Η. – Αστέρας Τρίπολης

• Κηφισιά – ΡΕΑ

• Βόλος Ν.Π.Σ. – Αχαρναϊκός

• Π.Α.Ο.Κ. – Α.Ε.Κ.

• Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Βόλος Ν.Π.Σ.

• Παναθηναϊκός – Οδυσσέας Μοσχάτου

• Νέες Ατρομήτου 2018 – Αγία Παρασκευή

8η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Κηφισιά – Ο.Φ.Η.

• ΡΕΑ – Π.Α.Ο.Κ.

• Αχαρναϊκός – Βόλος 2004

• Αστέρας Τρίπολης – Αγία Παρασκευή

• Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Αχαρναϊκός

• Βόλος Ν.Π.Σ. – Νέες Ατρομήτου 2018

• Οδυσσέας Μοσχάτου – Αγία Παρασκευή

9η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Ο.Φ.Η. – Βόλος 2004

• Π.Α.Ο.Κ. – Κηφισιά

• Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Αστέρας Τρίπολης

• Παναθηναϊκός – Νέες Ατρομήτου 2018

• ΡΕΑ – Αχαρναϊκός

• Αγία Παρασκευή – Α.Ε.Κ.

• Βόλος Ν.Π.Σ. – Οδυσσέας Μοσχάτου

10η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Αχαρναϊκός – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”

• Αστέρας Τρίπολης – Νέες Ατρομήτου 2018

• Βόλος 2004 – Παναθηναϊκός

• Κηφισιά – Βόλος Ν.Π.Σ.

• Π.Α.Ο.Κ. – Οδυσσέας Μοσχάτου

• Αγία Παρασκευή – ΡΕΑ

• Α.Ε.Κ. – Ο.Φ.Η.

11η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Ο.Φ.Η. – Τρίκαλα 2011 “Θεόνη”

• Παναθηναϊκός – Α.Ε.Κ.

• Νέες Ατρομήτου 2018 – Βόλος 2004

• Αχαρναϊκός – Αστέρας Τρίπολης

• Βόλος Ν.Π.Σ. – ΡΕΑ

• Οδυσσέας Μοσχάτου – Αγία Παρασκευή

• Κηφισιά – Π.Α.Ο.Κ.

12η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Παναθηναϊκός – Ο.Φ.Η.

• Τρίκαλα 2011 “Θεόνη” – Νέες Ατρομήτου 2018

• Α.Ε.Κ. – Βόλος 2004

• ΡΕΑ – Οδυσσέας Μοσχάτου

• Βόλος Ν.Π.Σ. – Π.Α.Ο.Κ.

• Αστέρας Τρίπολης – Κηφισιά

• ΡΕΑ – Αχαρναϊκός

13η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

• Ο.Φ.Η. – Νέες Ατρομήτου 2018

• Αγία Παρασκευή – Παναθηναϊκός

• Οδυσσέας Μοσχάτου – Κηφισιά

• Α.Ε.Κ. – Βόλος Ν.Π.Σ.

• Αχαρναϊκός – ΡΕΑ

• Βόλος 2004 – Π.Α.Ο.Κ.

• Αστέρας Τρίπολης – ΡΕΑ



Β΄ Γύρος

14η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αγία Παρασκευή – Ο.Φ.Η.

Νέες Ατρομήτου 2018 – Οδυσσέας Μοσχάτου

Παναθηναϊκός – Βόλος Ν.Π.Σ.

Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Α.Ε.Κ.

Ρεα – Αχαρναϊκός

Βόλος 2004 – Π.Α.Ο.Κ.

Κηφισιά – Αστέρας Τρίπολης

15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Α.Ε.Κ. – Οδυσσέας Μοσχάτου

Βόλος Ν.Π.Σ. – Αγία Παρασκευή

Αχαρναϊκός – Νέες Ατρομήτου 2018

Ρεα – Παναθηναϊκός

Αστέρας Τρίπολης – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”

Π.Α.Ο.Κ. – Ο.Φ.Η.

Κηφισιά – Βόλος 2004

16η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Βόλος Ν.Π.Σ. – Ο.Φ.Η.

Οδυσσέας Μοσχάτου – Α.Ε.Κ.

Αγία Παρασκευή – Αχαρναϊκός

Νέες Ατρομήτου 2018 – Ρεα

Αστέρας Τρίπολης – Παναθηναϊκός

Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Π.Α.Ο.Κ.

Π.Α.Ο.Κ. – Βόλος 2004

17η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ο.Φ.Η. – Α.Ε.Κ.

Αχαρναϊκός – Βόλος Ν.Π.Σ.

Ρεα – Οδυσσέας Μοσχάτου

Αστέρας Τρίπολης – Αγία Παρασκευή

Κηφισιά – Νέες Ατρομήτου 2018

Βόλος 2004 – Παναθηναϊκός

Π.Α.Ο.Κ. – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”

18η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αχαρναϊκός – Ο.Φ.Η.

Α.Ε.Κ. – Ρεα

Βόλος Ν.Π.Σ. – Αστέρας Τρίπολης

Βόλος 2004 – Κηφισιά

Αγία Παρασκευή – Π.Α.Ο.Κ.

Νέες Ατρομήτου 2018 – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”

Οδυσσέας Μοσχάτου – Παναθηναϊκός

19η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ο.Φ.Η. – Ρεα

Αστέρας Τρίπολης – Α.Ε.Κ.

Κηφισιά – Αχαρναϊκός

Αγία Παρασκευή – Βόλος Ν.Π.Σ.

Οδυσσέας Μοσχάτου – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”

Π.Α.Ο.Κ. – Νέες Ατρομήτου 2018

Παναθηναϊκός – Ο.Φ.Η.

20η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Αστέρας Τρίπολης – Ο.Φ.Η.

Ρεα – Κηφισιά

Αχαρναϊκός – Βόλος Ν.Π.Σ.

Α.Ε.Κ. – Π.Α.Ο.Κ.

Βόλος 2004 – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”

Οδυσσέας Μοσχάτου – Παναθηναϊκός

Νέες Ατρομήτου 2018 – Αγία Παρασκευή

21η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ο.Φ.Η. – Κηφισιά

Π.Α.Ο.Κ. – Ρεα

Βόλος 2004 – Αχαρναϊκός

Αγία Παρασκευή – Αστέρας Τρίπολης

Αχαρναϊκός – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”

Νέες Ατρομήτου 2018 – Βόλος Ν.Π.Σ.

Αγία Παρασκευή – Οδυσσέας Μοσχάτου

22η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Βόλος 2004 – Ο.Φ.Η.

Κηφισιά – Π.Α.Ο.Κ.

Αστέρας Τρίπολης – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”

Νέες Ατρομήτου 2018 – Παναθηναϊκός

Αχαρναϊκός – Ρεα

Α.Ε.Κ. – Αγία Παρασκευή

Οδυσσέας Μοσχάτου – Βόλος Ν.Π.Σ.

23η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Αχαρναϊκός

Νέες Ατρομήτου 2018 – Αστέρας Τρίπολης

Παναθηναϊκός – Βόλος 2004

Βόλος Ν.Π.Σ. – Κηφισιά

Οδυσσέας Μοσχάτου – Π.Α.Ο.Κ.

Ρεα – Αγία Παρασκευή

Ο.Φ.Η. – Α.Ε.Κ.

24η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Ο.Φ.Η.

Π.Α.Ο.Κ. – Παναθηναϊκός

Βόλος 2004 – Νέες Ατρομήτου 2018

Κηφισιά – Αγία Παρασκευή

Αστέρας Τρίπολης – Οδυσσέας Μοσχάτου

Ρεα – Βόλος Ν.Π.Σ.

Α.Ε.Κ. – Αχαρναϊκός

25η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός

Νέες Ατρομήτου 2018 – Τρίκαλα 2011 “Θεονή”

Αγία Παρασκευή – Π.Α.Ο.Κ.

Οδυσσέας Μοσχάτου – Βόλος 2004

Βόλος Ν.Π.Σ. – Κηφισιά

Α.Ε.Κ. – Αστέρας Τρίπολης

Αχαρναϊκός – Ρεα

26η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Νέες Ατρομήτου 2018 – Ο.Φ.Η.

Παναθηναϊκός – Αγία Παρασκευή

Τρίκαλα 2011 “Θεονή” – Οδυσσέας Μοσχάτου

Π.Α.Ο.Κ. – Βόλος Ν.Π.Σ.

Βόλος 2004 – Α.Ε.Κ.

Κηφισιά – Αχαρναϊκός

Ρεα – Αστέρας Τρίπολης

photo credits: Eurokinissi