Το καθιερωμένο, μεγάλο και λαμπερό γεγονός της ανάδειξης των κορυφαίων παικτριών μέσα στη σεζόν είναι φυσικά η Χρυσή Μπάλα! Η τελετή που θα αναδείξει την καλύτερη παίκτρια για το 2025 θα διεξαχθεί στις 22 Σεπτεμβρίου, στο «Theatre du Chatelet» στο Παρίσι.

Εκεί, όπου οι 30 υποψήφιες παίκτριες θα διεκδικήσουν το πολυτιμότερο ατομικό βραβείο! Με βάση την κατάκτηση του Women's Champions League όσο και εκείνης του Women's EURO 2025, η λίστα βρίθει με παίκτριες της εθνικής Αγγλίας και της Άρσεναλ, όπως επίσης και της Τσέλσι που σάρωσε τα εγχώρια τρόπαια!

Φυσικά, μεταξύ των 30 υποψηφίων είναι η σπουδαία Αϊτάνα Μπονματί, η νικήτρια της Χρυσής Μπάλας τα δύο τελευταία χρόνια, όπως και η Μάρτα.

Οι υποψήφιες για το βραβεία της Χρυσής Μπάλας