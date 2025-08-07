Το καθιερωμένο, μεγάλο και λαμπερό γεγονός της ανάδειξης των κορυφαίων παικτριών μέσα στη σεζόν είναι φυσικά η Χρυσή Μπάλα! Η τελετή που θα αναδείξει την καλύτερη παίκτρια για το 2025 θα διεξαχθεί στις 22 Σεπτεμβρίου, στο «Theatre du Chatelet» στο Παρίσι.
Εκεί, όπου οι 30 υποψήφιες παίκτριες θα διεκδικήσουν το πολυτιμότερο ατομικό βραβείο! Με βάση την κατάκτηση του Women's Champions League όσο και εκείνης του Women's EURO 2025, η λίστα βρίθει με παίκτριες της εθνικής Αγγλίας και της Άρσεναλ, όπως επίσης και της Τσέλσι που σάρωσε τα εγχώρια τρόπαια!
Φυσικά, μεταξύ των 30 υποψηφίων είναι η σπουδαία Αϊτάνα Μπονματί, η νικήτρια της Χρυσής Μπάλας τα δύο τελευταία χρόνια, όπως και η Μάρτα.
Οι υποψήφιες για το βραβεία της Χρυσής Μπάλας
- Σάντι Μπάλτιμορ (Τσέλσι, Γαλλία)
- Μπάρμπα Μπαντά (Ορλάντο Πράιντ, Ζάμπια)
- Αϊτάνα Μπονματί (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)
- Λούσι Μπρονζ (Τσέλσι, Αγγλία)
- Κλάρα Μπουλ (Μπάγερν, Γερμανία)
- Μαριόνα Κάλντενεϊ (Άρσεναλ, Ισπανία)
- Σοφία Καντόρε (Γιουβέντους, Ιταλία)
- Στεφ Κάτλεϊ (Άρσεναλ, Αυστραλία)
- Τέμουα Τσαγουίνγκα (Κάνσας Σίτι, Μαλάουι)
- Μάλχι Ντουμορνάι (Λιόν, Αϊτή)
- Έμιλι Φοξ (Άρσεναλ, ΗΠΑ)
- Κριστιάνα Τζιρέλι (Γιουβέντους, Ιταλία)
- Έσθερ Γκονζάλες (Γκόθαμ, Ισπανία)
- Κάρολιν Γκρέιαμ Χάνσεν (Μπαρτσελόνα, Νορβηγία)
- Χάνα Χάμπτον (Τσέλσι, Αγγλία)
- Πέρνιλ Χάρντερ (Μπάγερν, Δανία)
- Πάτρι Γκουιχάρο (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)
- Αμάντα Γκουτιέρες (Παλμέιρας, Βραζιλία)
- Λίντσεϊ Χιπς (Μπρίστολ Σίτι, Αγγλία)
- Κλόε Κέλι (Άρσεναλ, Αγγλία)
- Φρίντα Λεονχάρντσεν-Μάανουμ (Άρσεναλ, Νορβηγία)
- Μάρτα (Ορλάντο Πράιντ, Βραζιλία)
- Κλάρα Ματέο (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)
- Έουα Παχόρ (Μπαρτσελόνα, Πολωνία)
- Κλαούντια Πίνα (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)
- Αλέξια Πουτέγιας (Μπαρτσελόνα, Ισπανία)
- Αλέσια Ρούσο (Άρσεναλ, Αγγλία)
- Γιοχάνα Ρίτινγκ Κάνεριντ (Τσέλσι, Σουηδία)
- Κάρολιν Γουέιρ (Ρεάλ Μαδρίτης, Σκωτία)
- Λία Γουίλιαμσον (Άρσεναλ, Αγγλία)
Here are our 2025 Women's Ballon d'Or nominees!#ballondor pic.twitter.com/zruGXPSfMZ— Ballon d'Or (@ballondor) August 7, 2025