Η «αειθαλής» Μάρτα χάρισε στη Βραζιλία το Copa America κι επιβεβαίωσε ότι είναι η GOAT του ποδοσφαίρου γυναικών

Εάν υπήρχε έστω και η παραμικρή αμφιβολία για το ποια είναι η GOAT στο ποδόσφαιρο γυναικών, η Μάρτα φρόντισε να τη διαγράψει κι αυτή. Στα 39 της χρόνια, μετά από μια ασύλληπτη καριέρα γεμάτη τίτλους, γκολ και τεράστια καταξίωση εντός κι εκτός συνόρων, η Βραζιλιάνα σούπερ σταρ συνεχίζει να γράφει ιστορία και να αποδεικνύει ότι η ηλικία είναι απλά ένα νούμερο.

Στον τελικό του Copa America απέναντι στην Κολομβία, η Μάρτα πέρασε στο ματς ως αλλαγή στο 82ο λεπτό. Η Βραζιλία βρέθηκε να χάνει 3-2 κι όλα έδειχναν ότι ο τίτλος θα κατέληγε στα χέρια των Κολομβιανών. Όμως, στο 9ο λεπτό των καθυστερήσεων, η Μάρτα με μία βολίδα έξω από την περιοχή ισοφάρισε κι έστειλε το ματς στην παράταση.

Στο 105’ η 39χρονη επιθετικός σκόραρε ξανά, βάζοντας προσωρινά μπροστά τη Σελεσάο, αλλά η Κολομβία απάντησε και ισοφαρίοζντας έστειλε το ματς στη «ρώσικη ρουλέτα». Στα πέναλτι, η Βραζιλία επικράτησε με 5-4, παρά το γεγονός ότι η Μάρτα αστόχησε στη δική της εκτέλεση.

Το παιχνίδι αυτό ήταν κάτι παραπάνω από ένας τελικός για την θρυλική αυτή παίκτρια. Η ίδια επιβεβαίωσε ότι ήταν η τελευταία της συμμετοχή στη συγκεκριμένη διοργάνωση μιάς και δεν έχει κρύψει ότι εξετάζει το ενδεχόμενο του να αποσυρθεί. Παρόλα αυτά, η Μάρτα πρωταγωνίστησε στα ΜΜΕ της χώρας της κι έγινε viral μετά την κατάκτηση του Copa America όχι μόνο για τα όσα έκανε στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά για τα όσα έχει προσφέρει στο άθλημα ως μία γυναίκα-πρότυπο για όσα κορίτσια ονειρεύονται να παίξουν ποδόσφαιρο.

