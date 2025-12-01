Η Κίρα Γουόλς άνοιξε ξανά τη συζήτηση γύρω από την ανάγκη ουσιαστικών μέτρων κατά της διαδικτυακής κακοποίησης, ένα φαινόμενο που όπως τόνισε η ίδια αγγίζει και προβληματίζει σχεδόν κάθε παίκτρια στη Women’s Super League. Η μέσος της Τσέλσι μίλησε σε συνέντευξη Τύπου της εθνικής Αγγλίας για την καθημερινότητα των αθλητριών στα social media, ενώ σχολίασε και τις σκληρές αποκαλύψεις της Κάρεν Κάρνεϊ, η οποία παραδέχθηκε ότι η διαδικτυακή επίθεση που δέχθηκε «διέλυσε την αυτοπεποίθησή της» ως ανθρώπου κι ως επαγγελματία.

Ενδεικτικό του ότι τα λόγια της έχουν έρεισμα είναι ότι κατά τη διάρκεια του τελικού του EURO το 2025, το βρετανικό κέντρο παρακολούθησης Moonshot κατέγραψε 3.000 προσβλητικά μηνύματα προς τις παίκτριες της Αγγλίας και την προπονήτριά τους, Σαρίνα Βίγκμαν!. Παράλληλα, η Τζες Κάρτερ είχε δεχθεί ρατσιστική επίθεση κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης, κάτι για το οποίο είχε ανοίξει μεγάλη συζήτηση εκείνες τις ημέρες και είχε θέσει σε αμφισβήτηση και τη συμμετοχή της.

Mια νέα έρευνα του Women in Football έρχεται τώρα να επιβεβαιώσει τα λόγια των παραπάνω παικτριών και να υπενθυμίσει ότι η εικόνα του ποδοσφαίρου γυναικών εκτός γηπέδου απέχει πολύ από την πρόοδο που καταγράφεται εντός αυτού. Η ετήσια έκθεση του WIF αφορά τις γυναίκες που παίζουν ή εργάζονται από κάποιο διαφορετικό πόστο στο ποδόσφαιρο. Για το 2025 παρουσιάζει ένα εργασιακό περιβάλλον όπου ο σεξισμός, οι φυλετικές διακρίσεις και η έλλειψη θεσμικής προστασίας παραμένουν βαθιά ριζωμένα και προκαλεί τεράστια ανησυχία.

Αναλυτικά τα ποσοστά από την έρευνα του WIF

Το 78% των γυναικών έχει δεχθεί έμφυλη διάκριση στον χώρο εργασίας.

Το 63,5% έχει έρθει αντιμέτωπο με σεξιστικά «αστεία» και σχόλια.

Το 34% δεν αναφέρει περιστατικά κακοποίησης ή διάκρισης.

Το 56% θεωρει την ασυνείδητη προκατάληψη απεναντι στο γυναικείο φύλο ως σημαντικό εμπόδιο για την εξέλιξή του.

Το 75,6% των γυναικών από εθνοτικές μειονότητες δηλώνει ότι επηρεάζεται από ασυνείδητη προκατάληψη.

Μόλις 10% των γυναικών από μειονότητες νιώθει ότι το έργο του αναγνωρίζεται.

Μόλις 29% πιστεύει ότι μπορεί να εξελιχθεί επαγγελματικά στον χώρο.

Το 76% δηλώνει ότι η διαδικτυακή παρενόχληση έχει αυξηθεί ή παραμένει στα ίδια επίπεδα.Το ποσοστό αυτό αγγίζει το 81% στις γυναίκες από εθνοτικές μειονότητες.

Το 56% όσων κατήγγειλαν έμφυλη διάκριση αναφέρει ότι δεν λήφθηκε καμία θεσμική δράση όταν το κατήγγειλε!

Με αφορμή τη δημοσίευση της έρευνας που «τάραξε τα νερά» στην Αγγλία, η CEO του Women in Football, Γιβόν Χάρισον, ανέφερε ότι: «δε γίνεται η πρόοδος να στηρίζεται μόνο στη δύναμη των γυναικών. Οι θεσμοί καλούνται πλέον να δράσουν, ώστε το ποδόσφαιρο γυναικών και οι γυναίκες που εργάζονται σε αυτό να αποκτήσουν επιτέλους τη στήριξη και τον σεβασμό που τους αξίζει».