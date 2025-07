Η UEFA ανακοίνωσε τη καλύτερη ενδεκάδα του Women’s Euro 2025, επιβεβαιώνοντας την... ανωτερότητα των δύο φιναλίστ του τελικού της Κυριακής, Αγγλίας και Ισπανίας. Η ενδεκάδα περιλαμβάνει τέσσερις παίκτριες από κάθε ομάδα,

Η παρουσία της Γερμανίας, που κατέκτησε την τρίτη θέση, με δύο εκπροσώπους, και της Ιταλίας με μία παίκτρια, συμπληρώνει ένα σύνολο που αναδεικνύει τις κορυφαίες αθλήτριες του τουρνουά.

Introducing the #WEURO2025 Team of the Tournament, as chosen by the UEFA Technical Observer Group pic.twitter.com/Zxe2e2jCo5