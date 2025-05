Η θρυλική Μάρτα επιστρέφει στην ενεργό δράση με τα χρώματα της Βραζιλίας, εννέα μήνες μετά την αποχώρησή της από τη διεθνή σκηνή το 2024, έπειτα από τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός, Άρτουρ Ελίας, ανακοίνωσε την αποστολή για τα δύο επερχόμενα φιλικά απέναντι στην Ιαπωνία ,αγώνες προετοιμασίας ενόψει του φετινού Copa America, με την 39χρονη επιθετικό της Ορλάντο Πράιντ να συμπεριλαμβάνεται κανονικά στη λίστα.

«Μίλησα πρόσφατα με τη Μάρτα και μου είπε πως όσο νιώθει ότι αγωνίζεται σε υψηλό επίπεδο, θέλει να είναι διαθέσιμη για την εθνική ομάδα. Διανύει εξαιρετική σεζόν, είναι κομβική για την Ορλάντο, που είναι και πρωταθλήτρια στην Αμερική. Η παρουσία της είναι πολύτιμη, κυρίως για τις νεότερες παίκτριες στη διαδικασία ανανέωσης που βρίσκεται η ομάδα», δήλωσε ο Ελίας.

Marta has been named in Brazil's squad to face Japan



She announced her retirement from international football after last summer's Olympics but has reversed her decision 🫡 pic.twitter.com/b2wocv66wQ