Το Gazzetta Women διοργάνωσε για 4η συνεχόμενη χρονιά το μοναδικό ελληνικό συνέδριο για τον γυναικείο αθλητισμό, στις 10 Νοεμβρίου 2025 στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, φιλοξενώντας αθλήτριες, πολιτικούς, νομικούς και διακεκριμένες γυναίκες των media, οι οποίες μοιράστηκαν εμπειρίες, μίλησαν για κοινές προκλήσεις και πρότειναν λύσεις για έναν πιο δίκαιο αθλητικό χώρο.

Με σύνθημα «Together, Stronger, Unstoppable», το συνέδριο ανέδειξε τον διάλογο για την ενδυνάμωση των γυναικών στον αθλητισμό, την ισότητα των ευκαιριών και τη διεκδίκηση ενός καλύτερου μέλλοντος.

Ο Περιφερειάρχης Αττικής, Νίκος Χαρδαλιάς, χαιρέτισε τη διοργάνωση, τονίζοντας τη σημασία της ισότητας και των ίσων ευκαιριών στον αθλητισμό και ανακοινώνοντας νέα αθλητικά κέντρα και δράσεις ενίσχυσης της συμμετοχής των γυναικών.

Το 4ο GWomen Sports Summit απέδειξε ότι πίσω από κάθε πρότυπο, μετάλλιο ή διάκριση, υπάρχουν ιστορίες προσπάθειας, επιμονής και αλληλεγγύης. Κλείνοντας, το μήνυμα ήταν ξεκάθαρο: η δύναμη της γυναίκας στον αθλητισμό δεν μετριέται μόνο σε νίκες, αλλά σε τόλμη, ανθεκτικότητα και το θάρρος να συνεχίζεις παρά τα εμπόδια — μαζί μπορούμε να γίνουμε πιο δυνατές, πιο ακούραστες, αληθινά ασταμάτητες.

Το συνέδριο υποστήριξε θερμά για ακόμα μία χρονιά ο Δήμος Πειραιά, καθώς και η Περιφέρεια Αττικής, μαζί με τη στήριξη της ΔΕΗ ως premium partner.

Μπορείτε να παρακολουθήσετε όλο το συνέδριο στο link ΕΔΩ.

