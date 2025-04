Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι ένα παγκόσμιο σύμβολο, που ενίοτε χρησιμοποιεί το βήμα του για να μιλήσει για θέματα που απασχολούν τους αθλητές. Αυτό που ξεχνάμε όμως είναι το ότι πέραν του ποδοσφαίρου ανδρών, ο Πορτογάλος σούπερ σταρ έχει στηρίξει έμπρακτα την ανάπτυξη και του ποδοσφαίρου γυναικών, στη δυναμική του οποίου πιστεύει πολύ.

Με αφορμή την κατάκτηση του τρίτου συνεχόμενου πρωταθλήματος από τη γυναικεία ομάδα της Αλ Νασρ, ο Κριστιάνο ανήρτησε ένα story στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δίνοντας τα συγχαρητήριά του στα κορίτσια του κλαμπ. Μπορεί για κάποιους να φαίνεται μικρή έως ασήμαντη κίνηση, αλλά όταν αυτή γίνεται από έναν αθλητή τέτοιου βεληνεκούς με τέτοια επιρροή, αυτή αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Δεν είναι, όμως, η πρώτη φορά που ο 40χρονος σταρ δείχνει το πόσο πιστεύει στο ποδόσφαιρο γυναικών. Στην εκδήλωση «Champions Gala» που παρευρέθηκε το περασμένο έτος, ο Ρονάλντο έστειλε ένα μήνυμα, μέσω του οποίου εξήρε τη διαδρομή των γυναικών στο ποδόσφαιρο και αναγνωρίζοντας τον αγώνα που έδωσαν για να βγουν στο προσκήνιο, λέγοντας: «Μόλις τώρα, στον 21ο αιώνα, το ποδόσφαιρο γυναικών σταμάτησε να βρίσκει... δοκάρι, τώρα αρχίζει να σκοράρει, να συγκινεί και να εμπνέει».

Η δήλωσή του είχε και μία πολιτική χροιά. Ζήτησε περισσότερα γήπεδα για τις γυναίκες, καλύτερα προγράμματα για να μπορούν οι οικογένειες να τις στηρίζουν και κυρίως κάλεσε τους πάντες να στέκονται κάθε μέρα δίπλα σε αυτές τις αθλήτριες όχι για το φαίνεσθαι, αλλά γιατί το αξίζουν.

Our women stars have their support from the greatest 🤩



Ronaldo meets #AlNassr’s women football team ⚽️

And gives a message for the two remaining matches 💪🔝 pic.twitter.com/6KT4YMY4D2