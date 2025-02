Έξι κορυφαίες παίκτριες υπογράφουν τη «Nike United», που επαναπροσδιορίζει το ποδόσφαιρο γυναικών

Η Nike λάνσαρε την καινούρια συλλογή «Nike United» αφιερωμένη στις γυναίκες που παίζουν ποδόσφαιρο και «σπάνε» τα στερεότυπα ακολουθώντας τα όνειρά τους. Η εταιρεία συγκέντρωσε έξι από τις καλύτερες παίκτριες του κόσμου αυτή τη στιγμή, με σκοπό να εμπνεύσει μέσω της νέας της καμπάνιας τη επόμενη γενιά κοριτσιών ώστε να αρχίσουν να αμφισβητούν τα όρια και να ασχοληθούν πιο ενεργά με το άθλημα.

Για να σηματοδοτήσει αυτήν τη νέα εποχή στον χώρο των αθλητικών παπουτσιών, η Nike κατασκεύασε μία σειρά με παπούτσια υψηλής απόδοσης, σε ένα χαρακτηριστικό χρώμα και σχέδιο, που κρύβει ένα βαθύτερο νόημα.

Η συλλογή περιλαμβάνει τρεις σειρές, τις «Tiempo», «Mercurial» και «Phantom». Κάθε σειρά φέρει την υπογραφή δύο ποδοσφαιριστριών ανάλογα με το στιλ παιχνιδιού της καθεμίας. Οι Πατρίθια Γκιχάρο και Ναόμι Γκίρμα είναι τα πρόσωπα του «Tiempo». Οι Λόρεν Τζέιμς και Σάλμα Παραλουέλο εκπροσωπούν το «Mercurial», το οποίο είναι σχεδιασμένο για τις ταχύτερες παίκτριες. Τέλος, οι Σοφία Γουίλσον και Ντέινα Καστεγιάνος είναι τα πρόσωπα του «Phantom» αντίστοιχα.

«Αυτό που μου αρέσει περισσότερο σε αυτά τα παπούτσια είναι ότι δημιουργήθηκαν με τη συμβολή έξι διαφορετικών παικτριών από διαφορετικές χώρες και ομάδες. Όλες μαζί φτιάξαμε κάτι μοναδικό και είμαστε χαρούμενες που το μοιραζόμαστε με τον κόσμο», ανέφερε η Γουίλσον στη διαφημιστική καμπάνια της Nike.

Οι κατασκευαστές υποστήριξαν ότι το μωβ χρώμα συμβολίζει τη δύναμη και τη φιλοδοξία, ενώ το μοτίβο των παπουτσιών είναι εμπνευσμένο από το σπασμένο γυαλί, ως φόρος τιμής στις παίκτριες που «σπάνε» τα στερεότυπα και αποδεικνύουν τη δυναμική του ποδοσφαίρου γυναικών.

