Η Μπάνι Σο δέχθηκε αποτρόπαια ρατσιστική επίθεση κι έθεσε εαυτόν εκτός αποστολής για τα ημιτελικά του League Cup

Ένα απαράδεκτο, αλλά δυστυχώς όχι πρωτοφανές περιστατικό κατήγγειλε η Καντίτζα «Μπάνι» Σο λίγες ώρες μετά την ήττα της Μάνστεστερ Σίτι από την Άρσεναλ στη Women's Super League (4-3). Η στράικερ των Γαλάζιων έκανε γνωστό ότι μερίδα οπαδών τής επιτέθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, απευθύνοντάς της ρατσιστικούς χαρακτηρισμούς και κάνοντας σεξιστικά σχόλια σε βάρος της.

Ως αποτέλεσμα, η ίδια δεν θα ταξιδέψει μαζί με την αποστολή της Σίτι για το ματς των ημιτελικών του Κυπέλλου, όπου θα αντιμετωπίσουν ξανά τις Λονδρέζες.

Η Σίτι χαρακτήρισε τις επιθέσεις αυτές «αποτρόπαιες» και γνωστοποίησε ότι το περιεχόμενό τους έχει διαβιβαστεί στις αρμόδιες Αρχές και ότι οι δράστες θα τιμωρηθούν αναλόγως. Σε ανακοίνωσή τους οι Citizens, υπογράμμισαν τα εξής: «Ο ρατσισμός και οι διακρίσεις, είτε μέσα στα γήπεδα είτε διαδικτυακά, δεν θα γίνει ανεκτή και δεν έχει καμία θέση μέσα ή έξω από το παιχνίδι».

Manchester City have reported abuse directed towards Khadija 'Bunny' Shaw following their Women's Super League defeat against Arsenal to the police. pic.twitter.com/cPN9SLzkzm

Η Σο, παρά την πλήρη υποστήριξη της ομάδας της, επέλεξε να μην δημοσιοποιήσει τα προσβλητικά μηνύματα που έλαβε στα social media, ώστε να μην δώσει δημοσιότητα στους δράστες. Το περιστατικό έρχεται να επιβεβαιώσει μία σχετική έρευνα της FIFA που διεξήχθη μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών του 2023, όταν η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανέφερε ότι μία στις πέντε παίκτριες είχε πέσει θύμα αντίστοιχων συμπεριφορών κατά τη διάρκεια της διοργάνωσης! Μάλιστα, σχεδόν οι μισές από τις επιθέσεις που έγιναν σε βάρος τους ήταν ομοφοβικές και σεξιστικές.

Για την ιστορία, παρά την απουσία της Σο, η Μάντσεστερ Σίτι επικράτησε 2-1 της Άρσεναλ, χάρη σε δύο γκολ της Μέρι Φάουλερ, με το νικητήριο να έρχεται στο πέμπτο λεπτό των καθυστερήσεων. Με αυτή τη νίκη, η Σίτι εξασφάλισε την πρόκρισή της στον τελικό του Κυπέλλου Αγγλίας, όπου θα αντιμετωπίσει την Τσέλσι στις 15 Μαρτίου.

Manchester City were appalled to learn that Khadija ‘Bunny’ Shaw was subjected to racist and misogynistic abuse following Sunday’s fixture.



Discrimination of any kind, either in stadiums or online, will not be tolerated and has absolutely no place inside or outside the game.… pic.twitter.com/mghP7kB5FF