Η ακούραστη Μάρτα ανανέωσε με την Ορλάντο Πράιντ και θέλει να γεμίσει κι άλλο την τροπαιοθήκη της

Τον περασμένο Οκτώβριο, λίγο καιρό πριν κατακτήσει το πρωτάθλημα του NWSL με την Ορλάντο Πράιντ, η Μάρτα είχε αποκαλύψει στην Athletic πως δεν σκέφτεται καν να «κρεμάσει» τα ποδοσφαιρικά της παπούτσια, αντίθετα θα ήθελε να συνεχίζει να αγωνίζεται ανανεώνοντας μάλιστα το συμβόλαιό της.

Η επιθυμία της έγινε πράξη, με την κορυφαία Βραζιλιάνα ποδοσφαιρίστρια να επεκτείνει τη συνεργασία της με το σύλλογο του Ορλάντο έως το 2026. Η περασμένη χρονιά ήταν η καλύτερη της καριέρας της σε επίπεδο συλλόγων, ενώ παράλληλα είχε αποσυρθεί από την «σελεσάο» ύστερα από ένα ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.

Two more years of @martavieiras10 in Orlando ✨