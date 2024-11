Η θρυλική Μάρτα κατέκτησε για πρώτη φορά πρωτάθλημα στις ΗΠΑ και... ολοκλήρωσε το ποδόσφαιρο!

Η αξεπέραστη Μάρτα κατάφερε να προσθέσει στην τροπαιοθήκη της ακόμα ένα κύπελλο, από τα ελάχιστα που έλειπαν από την τεράστια συλλογή της. Πρόκειται για αυτό του πρωταθλήματος του National Women's Soccer League, το οποίο τη δικαίωσε στην επιλογή της να αγωνιστεί με την Ορλάντο Πράιντ, το 2017. Επικράτησαν 1-0 της Ουάσινγκτον Σπίριτ στον τελικό του Κάνσας, μία νίκη που αποτελεί ορόσημο όχι μόνο στην πορεία της Βραζιλιάνας παίκτριας στο ποδόσφαιρο, αλλά στην ιστορία του συλλόγου, που ήταν κάθε χρόνο το... αουτσάιντερ.

Το μοναδικό γκολ του αγώνα σημείωσε η Μπάρμπρα Μπάντα στο 37ο λεπτό. Ήταν το 4ο που σκόραρε φέτος στο πρωτάθλημα, ξεπερνώντας οποιαδήποτε άλλη παίκτρια στη σχετική λίστα.

Για τη Μάρτα, αυτός ο τίτλος σημαίνει πολύ περισσότερα από μία νίκη. Μετά από μια άκρως επιτυχημένη καριέρα με την εθνική ομάδα της Βραζιλίας, με γκολ, τρόπαια και έξι συμμετοχές σε Ολυμπιακούς Αγώνες, η 38χρονη κατάφερε επιτέλους να κερδίσει το πρωτάθλημα που τόσο επιθυμούσε και έλειπε από το παλμαρέ της.

Η επιλογή της να παίξει στην Ορλάντο Πράιντ πριν επτά χρόνια ήταν αρκετά αμφιλεγόμενη, επειδή επρόκειτο για μια ομάδα που δεν είχε σημειώσει επιτυχίες ούτε έδειχνε να έχει τα φόντα για να κερδίσει ποτέ το πρωτάθλημα του NWSL. H ίδια πίστεψε στις ικανότητες των συμπαικτριών της και στη δυναμική που είχε η ομάδα και ως μία ηγέτιδα τις καθοδήγησε μέχρι την πρώτη μεγάλη επιτυχία στην ιστορία τους.

Επιπλέον, είναι η μακροβιότερη πλέον παίκτρια εκεί, καθώς έχει συμπληρώσει επτά χρόνια από την ημέρα που φόρεσε τη φανέλα της, καταγράφοντας παράλληλα τις περισσότερες συμμετοχές.

Η νίκη στον τελικό του πρωταθλήματος ήταν συγκινητική για τη Μάρτα για πολλούς λόγους. Πέραν της καριέρας της, η μητέρα της βρέθηκε για πρώτη φορά στο γήπεδο σε αγώνα NWSL και παρακολούθησε την κόρη της να κατακτά για πρώτη φορά τον τίτλο. Η 38χρονη Βραζιλιάνα, στον απόηχο της αναμέτρησης μίλησε για το πόσο σημαντική ήταν η παρουσία αυτού του αγαπημένου της προσώπου στο γήπεδο, και για το πόση δύναμη της έδωσε το να τη βλέπει στην κερκίδα κατά τη διάρκεια του τελικού.

«Πιστεύω πραγματικά ότι ο Θεός ξέρει πότε είναι η κατάλληλη στιγμή για να συμβούν κάποια πράγματα. Τώρα ξέρω ότι αυτή ήταν η κατάλληλη στιγμή να γίνω πρωταθλήτρια. Περίμενα επτά χρόνια!», είπε η ίδια, που χαρακτήρισε τον τελικό του Κάνσας τη μεγαλύτερη επιτυχία στην αξεπέραστη καριέρα της.

Η κληρονομιά της Μάρτα στο ποδόσφαιρο γυναικών συνεχίζει να μεγαλώνει, παρά το ότι έχει αποσυρθεί από τη σελεσάο τον τελευταίο χρόνο. Η θρυλική Βραζιλιάνα παίκτρια, αν και είναι ήδη κατά γενική ομολογία η καλύτερη όλων των εποχών, αποδεικνύει ότι ποτέ δεν είναι αργά να πραγματοποιήσεις ένα ακόμα όνειρο.

Just look at what an #NWSL championship means to Marta and her mum, Tereza 🥹🇧🇷



On Tereza's first trip to the USA to watch her daughter play, she claims her first championship after eight years of trying. Football 💜#NWSLChampionship pic.twitter.com/iEycuF8UT3