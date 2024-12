Το Μουντιάλ γυναικών απέκτησε νέο «σπίτι» στο Netflix μετά από ιστορική συμφωνία με τη FIFA

Το Netflix ετοιμάζεται να κάνει δυναμική είσοδο και στον χώρο του αθλητισμού, αγοράζοντας τα τηλεοπτικά δικαιώματα για τα δύο επόμενα Παγκόσμια Κύπελλα γυναικών, που θα διεξαχθούν το 2027 και το 20231. Το deal έκανε γνωστό η ίδια η FIFA ενώ αυτή η πρωτοφανής κίνηση της πασίγνωστης streaming πλατφόρμας αποτελεί ένα πρώτο βήμα με στόχο της ανάδειξη της δυναμικής του ποδοσφαίρου γυναικών.

Το Netflix όχι μόνο θα μεταδώσει ζωντανά τους αγώνες της διοργάνωσης, αλλά θα επιχειρήσει να ρίξει περισσότερο φως στις ιστορίες των αθλητριών, την προετοιμασία των ομάδων, αλλά και τη γενικότερη νοοτροπία των διαφορετικών συμμετεχόντων, μέσω μιάς επιπλέον σειράς ντοκιμαντέρ. Για τη FIFA, η συμφωνία αυτή είναι ένα πρώτο βήμα για την εκπλήρωση μίας δέσμευσης από την πλευρά του Ινφαντίνο, ο οποίος είχε ξεκαθαρίσει ότι θα κάνει ό,τι περνάει από το χέρι του για να φέρει την ευημερία στο ποδόσφαιρο γυναικών και να αυξήσει τα έσοδά του.

Η συμφωνία ανάμεσα στην Παγκόσμια Ομοσπονδία και το Netflix προβλέπει ζωντανή μετάδοση κάθε αγώνα για τους θεατές από τις ΗΠΑ, συμπεριλαμβανομένου του Πουέρτο Ρίκο. Η κάλυψη θα πραγματοποιείται τόσο στα αγγλικά όσο και στα ισπανικά, εξυπηρετώντας έτσι ένα ευρύτερο κοινό. Το Παγκόσμιο Κύπελλο του 2027 θα διεξαχθεί στη Βραζιλία, όπως έγινε γνωστό προσφάτως από τη διοργανώτρια αρχή του. Ωστόσο, η οικοδέσποινα χώρα για το μεθεπόμενο Μουντιάλ μέχρι στιγμής είναι άγνωστη, με πολλές ευρωπαϊκές χώρες να έχουν ήδη εκφράσει το ενδιαφέρον τους.

Ο πρόεδρος της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο χαρακτήρισε τη συνεργασία αυτή «ορόσημο στην ιστορία των αθλητικών μεταδόσεων», προσθέτοντας ότι το Netflix στηρίζει την προσπάθειά του να στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για το ότι το Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών μπορεί να προσφέρει θέαμα, όπως και το ποδόσφαιρο γυναικών εν γένει.

Netflix has secured the exclusive broadcast rights in the United States for the 2027 and 2031 editions of the Women’s World Cup.@AliRampling @richarddeitsch pic.twitter.com/ibCN81dVpY