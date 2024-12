Παγκόσμιο Κύπελλο γυναικών: Στο θρυλικό «Μαρακανά» ο τελικός του 2027

Η Βραζιλία είναι με κάθε επισημότητα η χώρα που θα φιλοξενήσει το 10ο Παγκόσμιο Κύπελλο Γυναικών το 2027, φέρνοντας για πρώτη φορά τη διοργάνωση στη Νότια Αμερική, όπως έκανε γνωστό η FIFA. Θα ξεκινήσει στις 24 Ιουνίου του ίδιου έτους και θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουλίου.

Η Βραζιλία έχει ένα ιστορικό σε διοργανώσεις, όπως το Μουντιάλ το 1950 και το 2014, ενώ ήταν η οικοδέσποινα και στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 2016. Το «Μαρακανά», το θρυλικό στάδιο με χωρητικότητα 78,838 θέσεων, θα φιλοξενήσει τους εναρκτήριους και τελικούς αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών και θα γίνει το πρώτο στάδιο στον 21ο αιώνα που θα έχει φιλοξενήσει τους τελικούς του θεσμού σε άνδρες και γυναίκες.

Στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στη Μπανγκόκ, 119 από τα 207 μέλη του Κογκρέσου της Ομοσπονδίας προτίμησαν τη Βραζιλία αντί των υποψηφιοτήτων του Βελγίου, της Ολλανδίας και της Γερμανίας. Στην αναφορά αξιολόγησης της FIFA, η πρόταση των Βραζιλιάνων έλαβε την υψηλότερη συνολική βαθμολογία, (4.0 στα 5, σε σύγκριση με το 3.7 των χωρών της Γηραιάς Ηπείρου), παρόλο που η πρόταση της Γερμανίας πρότεινε μια πιο βιώσιμη περιβαλλοντικά διοργάνωση.

FIFA Women’s World Cup 2027™ dates announced! 🚨 Brazil will host the 10th edition of the tournament between 24 June and 25 July 2027 🇧🇷 pic.twitter.com/iBNlpANOWN

Η απόφαση λήφθηκε μόλις 37 μήνες πριν την έναρξη του τουρνουά, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη κριτική, καθώς η FIFA έχει ήδη αποφασίσει τις χώρες που θα φιλοξενήσουν τα επόμενα δύο Παγκόσμια Κύπελλα Ανδρών κια για το αντίστοιχο των γυναικών φάνηκε να... ολιγώρησε. Ωστόσο, το γεγονός ότι η Βραζιλία διαθέτει ήδη τις απαραίτητες υποδομές για τη διεξαγωγή του, αποτέλεσε έναν καθοριστικό παράγοντα για την επιλογή της.

Οι αναμετρήσεις θα διεξαχθούν σε διάφορες πόλεις της Βραζιλίας, όπως το Ρίο ντε Τζανέιρο, το Σάο Πάολο και το Πόρτο Αλέγκρε, ενώ η διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου γυναικών στη Λατινική Αμερική, ανοίγει το δρόμο και σε άλλες χώρες να το διεκδικήσουν τα επόμενα χρόνοα. Αφρική, Ευρώπη και Βόρεια Αμερική ήδη έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για το 2031.

The FIFA Council confirms today that the FIFA Women’s World Cup Brazil 2027™, will be played from 24 June to 25 July 2027.



For more details about the meeting, including the slot allocation per confederation for the tournament, click on the link below.… pic.twitter.com/n6zEep9evf