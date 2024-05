Mετά από μία εικοσαετία, ο τελικός του Κυπέλλου Αγγλίας δεν είχε ως διεκδικήτριες του τροπαίου κάποια από τις Άρσεναλ, Τσέλσι και Μάντσεστερ Σίτι. Οι Γιουνάιτεντ και Τότεναμ είχαν την ευκαιρία να φτάσουν στην πρώτη τους κατάκτηση στο θεσμό.

Το ματς ανάμεσα στις φιναλίστ πραγματοποιήθηκε σε ένα ασφυκτικά γεμάτο Γουέμπλεϊ (13/5). Το «παρών» έδωσαν 76.082, μαζί με τον συνιδιοκτήτη των κόκκινων διαβόλων, Αβραάμ Γκλέιζερ και τον πρόεδρο των σπερς Ντάνιελ Λέβι.

Οι παίκτριες του Μαρκ Σκίνερ «διέσυραν» τις αντιπάλους τους, με το τελικό σκορ να διαμορφώνεται σε 4-0.

Λίγο πριν τη λήξη ενός υποτονικού πρώτου ημιχρόνου (45+3'), η Έλα Τουν άνοιξε το σκορ για τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, δίνοντας πλεονέκτημα στην ομάδα της πριν την ανάπαυλα.

Στην επανάληψη, η Γουίλιαμς βρήκε δίχτυα στο 54', για το 2-0, ενώ τη σκυτάλη πήρε η Γκαρσία μόλις τρία λεπτά αργότερα (57') διευρύνοντας ακόμα περισσότερο τη διαφορά στο σκορ, με το 3-0. Στο δεύτερο ημίχρονο, η άμυνα της Τότεναμ έδειχνε να ολιγωρεί και δεν μπορούσε να κρατήσει τις παίκτριες του Σκίνερ μακριά από την εστία της Σπένσερ.

Το... τελευταίο χτύπημα και πάλι από την Γκαρσία στο 74ο λεπτό, με την Ισπανίδα να διπλασιάζει τα γκολ της, κάνοντας το τελικό 4-0.

Η νίκη στον τελικό και η κατάκτηση του κυπέλλου, σηματοδότησε τη λήξη μίας περιπετειώδους χρονιάς για τον σύλλογο. Οι «κόκκινοι διάβολοι» δεν κατάφεραν μέσα στη σεζόν να βρουν ρυθμούς στο πρωτάθλημα και προς το παρόν είναι στην 5η θέση του βαθμολογικού πίνακα.

Την ίδια στιγμή, αρκετά επισφαλής είναι και η θέση του προπονητή, Μαρκ Σκίνερ, ο οποίος δεν έχει ανανεώσει το συμβόλαιό του και βρίσκεται ένα βήμα πριν την έξοδο.

Μετά την επιτυχία του Γουέμπλεϊ, ο ίδιος φάνηκε αισιόδοξος για το μέλλον του, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Γράψαμε ιστορία και πρέπει να ζήσουμε τη στιγμή. Οι αποφάσεις εκκρεμούν, αλλά έδωσα στον κόσμο αυτό που ήθελε, ένα τρόπαιο.

