Ο Ολυμπιακός συνεχίζει τον σχεδιασμό της ομάδας βόλεϊ Γυναικών ενόψει της νέας αγωνιστικής περιόδου, ανακοινώνοντας την απόκτηση δύο από τα πιο ελπιδοφόρα ταλέντα του ελληνικού βόλεϊ. Οι Δωροθέα Καράγκουτη και Αναστασία Γάλλου θα φορέσουν τα ερυθρόλευκα.

Η 16χρονη ακραία, ύψους 1,92 μ., αφήνει το Μαρκόπουλο για να κάνει το επόμενο μεγάλο βήμα της καριέρας της. Η Καράγκουτη, που ξεκίνησε από τον Φοίβο Μελισσίων, έχει ήδη ξεχωρίσει με τις εμφανίσεις της τόσο σε συλλογικό όσο και σε εθνικό επίπεδο. Την ίδια ημέρα οι «ερυθρόλευκες» ανακοίνωσαν και την ένταξη της Αναστασίας Γάλλου. Η 15χρονη κεντρική, με ύψος 1,87 μ., προέρχεται από την Ακαδημία ΔΕΚΑ και θεωρείται μία από τις σημαντικότερες αθλήτριες της γενιάς της, έχοντας ήδη συμμετοχές με τις Εθνικές ομάδες Κ16 και Κ18.

Αναλυτικά:

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Αναστασία Γάλλου. Η 15χρονη κεντρική (12/11/2010, 1,87μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Η Αναστασία Γάλλου θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ελληνικού βόλεϊ Γυναικών. Είναι διεθνής με τις Εθνικές μας ομάδες Κ16 και Κ18.

Η δήλωση της Αναστασίας Γάλλου: «Είμαι πολύ χαρούμενη που ξεκινάω αυτό το νέο κεφάλαιο στον Ολυμπιακό. Είναι μεγάλη τιμή για μένα, να βρίσκομαι σε έναν τόσο ιστορικό σύλλογο. Ευχαριστώ τη διοίκηση και τους προπονητές για την εμπιστοσύνη τους. Ευχαριστώ επίσης την ΔΕΚΑ και όλους όσοι συνέβαλαν στην εξέλιξή μου. Ξέρω, ότι έχω πολλή δουλειά μπροστά μου και στόχος μου είναι να βελτιώνομαι καθημερινά και να βοηθήσω την ομάδα να πετύχει τους στόχους της. Ανυπομονώ να γνωρίσω τις νέες μου συμπαίκτριες και να ξεκινήσουμε τη σεζόν! Ευχαριστώ για την υποδοχή και εύχομαι μια χρονιά με επιτυχίες και υγεία».

Προηγούμενες ομάδες:

2022-26 ΔΕΚΑ Αθλητική Ακαδημία.

«Ερυθρόλευκη» η Δωροθέα Καράγκουτη!

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Δωροθέα Καράγκουτη. Η διεθνής 16χρονη ακραία (30/3/2010, 1,92μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας βόλεϊ Γυναικών του συλλόγου.

Η Δωροθέα Καράγκουτη θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα στο ελληνικό βόλεϊ Γυναικών. Τα δύο τελευταία χρόνια, αγωνίστηκε στον ΑΟ Μαρκόπουλου, ενώ ξεκίνησε την ενασχόλησή της με το βόλεϊ στον Φοίβο Μελισσίων.

Είναι διεθνής με τις «μικρές» Εθνικές μας ομάδες, αρχηγός της Κ16, ενώ αναδείχθηκε καλύτερη επιθετικός στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα Κ18 της σεζόν 2024-25. Εκείνη τη χρονιά, αναδείχθηκε MVP της Εθνικής Κ16 στα προκριματικά του Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος της Λετονίας.

Η δήλωση της Δωροθέας Καράγκουτη: «Ενα νέο κεφάλαιο ξεκινά για μένα! Είμαι πολύ χαρούμενη που ανήκω στην οικογένεια του Ολυμπιακού. Περιμένω με ανυπομονησία την νέα σεζόν. Εύχομαι καλό καλοκαίρι σε όλους. Τα λέμε, σύντομα, στα γήπεδα».

Προηγούμενες ομάδες:

2024-26 ΑΟ Μαρκόπουλου

Φοίβος Μελισσίων»,

