Παναθηναϊκός Α.Ο: «Οι διαιτητικές "σφαγές" που έχουμε δεχτεί μας έχουν κοστίσει αποτελέσματα και τίτλους»

Μέσω επίσημης ανακοίνωσης ο ερασιτέχνης Παναθηναϊκός πήρε θέση για τις καταιγιστικές εξελίξεις που αφορούν το σκάνδαλο στο ελληνικό μπάσκετ.

Συγκεκριμένα αναφέρεται στα χρήματα που έχει επενδύσει ο σύλλογος στο μπάσκετ γυναικών και για τις διαιτητικές «σφαγές» που έχουν κοστίσει αποτελέσματα και τίτλους στην ομάδα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού:

«Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στο ελληνικό μπάσκετ και τα όσα διαδραματίζονται τις τελευταίες ώρες.

Οι εξελίξεις είναι ραγδαίες στον χώρο της εγχώριας καλαθοσφαίρισης και ο Σύλλογος που έφερε το άθλημα στη χώρα , τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες , ζυγίζει όλα τα δεδομένα.

Ο Παναθηναϊκός έχει επενδύσει πολλά χρήματα στη γυναικεία ομάδα μπάσκετ και βλέπει ένα ολόκληρο κύκλωμα να ξεσκεπάζεται τις τελευταίες ώρες.

Οι διαιτητικές «σφαγές» που έχουμε δεχτεί μας έχουν κοστίσει αποτελέσματα και τίτλους ,ενώ ταυτόχρονα αγωνιζόμασταν για κάθε πιθανό και απίθανο τρόπο κεκλεισμένων των θυρών.

Ο Παναθηναϊκός επιφυλάσσεται τη δεδομένη χρονική στιγμή για τις κινήσεις του, ωστόσο είναι έτοιμος να προσφύγει στη δικαιοσύνη για την προάσπιση κάθε νόμιμου δικαιώματός του».





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