Ημέρα Super Cup στο μπάσκετ γυναικών: Αθηναϊκός και Πρωτέας Βούλας για την κορυφή

Ο θεσμός του Super Cup φέρνει αντιμέτωπους τον πρωταθλητή και τον Κυπελλούχο Ελλάδας. Από τη στιγμή, λοιπόν, που ο Αθηναϊκός ολοκλήρωσε την περσινή σεζόν κατακτώντας το νταμπλ, ο αντίπαλός του προκύπτει από την άλλη φιναλίστ του Κυπέλλου Ελλάδας, τον Πρωτέα Βούλας.

Η μεγάλη έκπληξη του Κυπέλλου

Για να φτάσει μέχρι εδώ, ο Πρωτέας Βούλας χρειάστηκε να πραγματοποιήσει μια μεγάλη υπέρβαση στο Final Four του Κυπέλλου Ελλάδας.

Στον ημιτελικό, η ομάδα της Βούλας βρέθηκε απέναντι στον Παναθηναϊκό και κατάφερε να κάνει τη μεγάλη έκπληξη. Σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι που κρίθηκε στην παράταση, ο Πρωτέας επικράτησε με 80-76 και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό.

Ήταν μια εμφάνιση που έβαλε τον Πρωτέα στο επίκεντρο, καθώς η ομάδα του Μάριου Δεσποτάκη πήγε κόντρα στα προγνωστικά και άφησε εκτός τελικού ένα από τα μεγάλα φαβορί της διοργάνωσης.

Μεγάλη πρωταγωνίστρια ήταν η Μόργκαν Μάλι, η οποία άγγιξε το triple-double, ολοκληρώνοντας την αναμέτρηση με 17 πόντους, 12 ριμπάουντ, 8 ασίστ και 1 μπλοκ, σε 37:14 λεπτά συμμετοχής.

Ο Πρωτέας είχε πλέον κάνει το μεγάλο «μπαμ» της διοργάνωσης και περίμενε στον τελικό τον Αθηναϊκό.

Ο Αθηναϊκός δεν άφησε περιθώρια στον τελικό

Αν στον ημιτελικό ο Πρωτέας Βούλας είχε ταράξει τα νερά, στον τελικό ο Αθηναϊκός φρόντισε να δείξει από νωρίς ποιος είχε τον πρώτο λόγο.

Η τότε ομάδα της Στέλλας Καλτσίδου κυριάρχησε από την αρχή μέχρι το τέλος και επικράτησε με το εντυπωσιακό 94-56, κατακτώντας το Κύπελλο Ελλάδας.

Ο Αθηναϊκός πραγματοποίησε μια επιβλητική εμφάνιση και πρόσθεσε ακόμη ένα τρόπαιο στην πλούσια ιστορία του. Αυτό ήταν το τέταρτο Κύπελλο Ελλάδας στην ιστορία του συλλόγου, μετά τις τρεις συνεχόμενες κατακτήσεις του 2010, του 2011 και του 2012.

Ο Πρωτέας, παρά τη μεγάλη του πορεία μέχρι τον τελικό, δεν κατάφερε να ακολουθήσει τον ρυθμό του Αθηναϊκού, ο οποίος έφτασε με εμφατικό τρόπο στην κατάκτηση του τροπαίου.

Νέα σεζόν, νέα δεδομένα

Από εκείνο το παιχνίδι, όμως, έχει μεσολαβήσει αρκετός χρόνος και οι δύο ομάδες παρουσιάζονται πλέον αρκετά διαφορετικές.

Ο Αθηναϊκός Qualco έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο ρόστερ του, ενισχύοντας τόσο το ελληνικό όσο και το ξένο στοιχείο. Ανάμεσα στις σημαντικές προσθήκες βρίσκεται και η Μαριέλλα Φασούλα, με τον Αθηναϊκό να θέλει να παρουσιαστεί ακόμη πιο ανταγωνιστικός και να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε την περσινή σεζόν.

Από την άλλη πλευρά, ο Πρωτέας Βούλας έχει επίσης ανανεώσει σημαντικά το έμψυχο δυναμικό του, επενδύοντας σε νεαρές Ελληνίδες αλλά και σε ξένες αθλήτριες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Στις κινήσεις του Πρωτέα ξεχωρίζει η απόκτηση της Γεωργίας Γρηγοροπούλου, η οποία μάλιστα αναδείχθηκε MVP της πρώτης αγωνιστικής της Next Gen, αλλά και η επιστροφή της Λαμπρινής Πολυμένη, μετά την περσινή της παρουσία στον Παναθηναϊκό. Ενώ έχει χάσει τις ελληνίδες, Αναστασοπούλου Χριστίνα, Ολυμπία Σακελλαρίου και Νάγια Στολίγκα. Παράλληλα, η ομάδα της Βούλας έχει ενισχυθεί και με νέες ξένες αθλήτριες, δημιουργώντας ένα σύνολο με διαφορετικά χαρακτηριστικά.

Το πρώτο τρόπαιο της χρονιάς

Και κάπως έτσι φτάνουμε στο σήμερα.

Αθηναϊκός και Πρωτέας Βούλας αφήνουν πίσω τους όσα έγιναν στο περσινό Κύπελλο και μπαίνουν στο παρκέ με έναν ξεκάθαρο στόχο, την κατάκτηση του Super Cup.

Ο Αθηναϊκός θέλει να επιβεβαιώσει τον ρόλο του ως πρωταθλητής και Κυπελλούχος, ενώ ο Πρωτέας Βούλας αναζητά τη δική του απάντηση και, γιατί όχι, μια νέα μεγάλη έκπληξη απέναντι σε έναν από τους ισχυρότερους αντιπάλους του ελληνικού μπάσκετ γυναικών.

Όπως και να έχει, απόψε κρίνεται ο πρώτος τίτλος της σεζόν. Δύο ανανεωμένες ομάδες, νέα πρόσωπα, διαφορετικές φιλοδοξίες και ένα τρόπαιο στη μέση συνθέτουν το σκηνικό για μια βραδιά γεμάτη ενδιαφέρον.

Αθηναϊκός Qualco και Πρωτέας Βούλας για την κορυφή. Η πρώτη μάχη της νέας σεζόν είναι εδώ.