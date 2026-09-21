Είναι ένα από τα πρόσωπα του WNBA τα τελευταία χρόνια και αποτελεί μια από τις πιο ποιοτικές παίκτριες στην ιστορία του αθλήματος. Η Άτζα Γουίλσον συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο με τα όσα κάνει στο παρκέ.

Η σταρ των Aces πέτυχε ένα σπουδαίο επίτευγμα που δείχνει τη συνέπεια της και την ικανότητα της στο σκοράρισμα. Στη νίκη των Αces με 98-77 κόντρα στις Στορμ, η παίκτρια που πάντα φορά το leg sleeve στο αριστερό πόδι της σταμάτησε στους 30 πόντους.

Έτσι έφτασε σε μια τρομερή επίπεδο. Η Γουίλσον έγινε η πρώτη παίκτρια στην ιστορία του WNBA που φτάνει τους 1000 πόντους σε δύο σερί σεζόν. Έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα του WNBA σε τρεις περιπτώσεις (2022, 2023 και 2025). To 2023 και το 2025 ήταν και ο MVP των τελικών.