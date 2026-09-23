Τα εκπληκτικά στατιστικά της Εμλάκ-Κονούτ στο πρώτο ημίχρονο απέναντι στον Παναθηναϊκό

Με 63% ευστοχία και 64,71% στα τρίποντα ξεκίνησε το πρώτο ημίχρονο η Εμλάκ Κονούτ, αφήνοντας πίσω τον Παναθηναϊκό με 21-58. Η τουρκική ομάδα έχει σημειώσει ακραία νούμερα, με 11/17 τρίποντα, 9/15 δίποντα και 7/8 βολές, όντας σχεδόν τέλεια στις προσπάθειές της, με πολλές επιλογές να βγαίνουν θετικές.

Η σταρ της βραδιάς δεν είναι άλλη από τη γκαρντ Λίντσεϊ Άλεν, η οποία έχει ήδη σημειώσει 16 πόντους με 4/5 τρίποντα, 5/7 δίποντα και 1/2 βολές. Μόλις στο πρώτο παιχνίδι της χρονιάς και έχει ήδη σημειώσει στατιστικά καριέρας από το πρώτο ημίχρονο.

Η Εμλάκ Κονούτ έχει παρουσιαστεί άκρως φορμαρισμένη, φαίνεται σε εξαιρετική και προπονημένη κατάσταση, έχει επιβάλει τον ρυθμό της και αυτό καταγράφεται άμεσα στους αριθμούς της.

Η ομάδα του Παναθηναϊκού δεν έχει καταφέρει να ακολουθήσει καθόλου το εκπληκτικό βράδυ που διανύει η τουρκική ομάδα, καθώς στα στατιστικά έχει μείνει πολύ πίσω, με μόλις 18% ευστοχία.