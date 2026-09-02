Η Μαριέλλα Φασούλα επέστρεψε στην Ελλάδα και το GWomen βρέθηκε στην προπόνησή της, όπου η διεθνής μπασκετμπολίστρια μάς έβαλε για λίγο στην πιο προσωπική της πλευρά. Μας μίλησε για τον καφέ που της έλειψε περισσότερο, αποκάλυψε ποια συμπαίκτριά της θα μπορούσε, χαριτολογώντας, να την κάνει να θέλει να φύγει, μοιράστηκε ποια ελληνική συνήθεια δεν έχει καταφέρει ποτέ να ξεπεράσει και, φυσικά, περιέγραψε με τρεις λέξεις πώς βιώνει την επιστροφή της στην Ελλάδα.
02/09/2026ΜΠΑΣΚΕΤ
Φασούλα: Ποια ελληνική συνήθεια της έλειψε περισσότερο;
Η Μαριέλλα Φασούλα απαντά με ταχύτητα και αμεσότητα στις προσωπικές ερωτήσεις που της έθεσε η Χριστίνα Κατσαμούρη για το GWomen, αποκαλύπτοντας, μεταξύ άλλων, και την ελληνική συνήθεια που της έλειψε περισσότερο.