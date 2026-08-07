Έτοιμη για μία νέα εμπειρία και μία μεγάλη ευκαιρία στην καριέρα της είναι η Κατερίνα Μαρίνη. Η 27χρονη γκαρντ αφήνει την Ελλάδα και θα συνεχίσει την καριέρα της στη Γερμανία και την Άλμπα Βερολίνου.

Η Μαρίνη μίλησε στο «EOK WebRadio» για το γεγονός ότι θα παίξει στο εξωτερικό και το τι την έκανε να πει το «ναι».

Όσα είπε η Μαρίνη

Για την απόφαση να συνεχίζει την καριέρα της στο εξωτερικό και την Άλμπα Βερολίνου: «Ήταν χρόνια ο στόχος μου να βγω στο εξωτερικό, απλά τώρα θεώρησα ότι ήταν η κατάλληλη στιγμή. Κοιτούσα κυρίως στο εξωτερικό φέτος κι έτσι προέκυψε η Άλμπα. Κάνουν πολύ καλή δουλειά σε όλα τα τμήματα, τόσο στο ανδρικό όσο και στο γυναικείο. Ειδικά στο γυναικείο, τα τελευταία πέντε χρόνια είναι ένας σύλλογος ο οποίος αναπτύσσεται συνεχώς. Κατάφερε να κατακτήσει πρωτάθλημα και Κύπελλο, έχει υψηλές φιλοδοξίες και ήθελα να γίνω μέλος αυτής της προσπάθειας και να βοηθήσω την ομάδα να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί».

Για τις συζητήσεις της με την ομάδα: «Οι συζητήσεις ήταν εξαιρετικές. Μίλησα με τον Αθλητικό Διευθυντή της ομάδας, όπου η προσέγγισή του ήταν πολύ ανθρώπινη και επαγγελματική. Μου έδειξαν ότι είναι οργανωμένοι σε όλα, ότι βάζουν σε κύριο στόχο, πέραν των στόχων που έχει η ομάδα αγωνιστικά, το ευ ζην των αθλητριών, ειδικότερα των ξένων που πάνε εκεί. Σκοπός τους είναι να τους παρέχουν ό,τι χρειάζονται. Μου μίλησε με έναν πολύ ωραίο τόνο και τρόπο ο οποίος με έκανε να καταλάβω κατευθείαν, με το που κλείσαμε το τηλέφωνο, πως εκεί είναι ο προορισμός μου για φέτος».

Για το κίνητρο που την έκανε να πει το «ναι»: «Δεν πάω προκατειλημμένη, θα “χαραχθεί” η πορεία στη συνέχεια. Εγώ πάω με στόχο να δουλέψω, να “ρουφήξω” όσο πιο πολλές εμπειρίες μπορώ και όλα θα πάνε καλά. Νιώθω μόνο ενθουσιασμό και ανυπομονησία για όλα αυτά που έρχονται. Η μεγαλύτερη πρόκληση ίσως είναι να προσαρμοστώ στους καινούργιους τρόπους ζωής και τη διαφορετική καθημερινότητα. Το κίνητρο για να πάρω αυτήν την απόφαση είναι η δουλειά που έχω ρίξει όλα αυτά τα χρόνια και η αγάπη μου για το άθλημα. Όταν εξελίσσεσαι, κάπως θες και να το εξαργυρώσεις».

Για το τι πιστεύει ότι θα κερδίσει από την εμπειρία της στο εξωτερικό: «Θεωρώ ότι μόνο καλύτερος γίνεσαι και αποκτάς πολλές εμπειρίες που θα σε βοηθήσουν στο μέλλον στη ζωή σου. Κατευθείαν, με το που πας σε μια τέτοια ομάδα και βλέπεις τις εγκαταστάσεις και τον τρόπο λειτουργίας, έχεις άλλη ψυχολογία για να παίξεις. Αυτό μόνο καλό μπορεί να σου κάνει».

Για τους προσωπικούς της στόχους πηγαίνοντας στην Άλμπα: «Ως αθλήτρια, θέλω η ομάδα να πάει όσο καλύτερα γίνεται και να κερδίσω κάποιον τίτλο μαζί της. Αυτό θα ήταν το ιδανικό. Ως άνθρωπος, στόχος μου είναι ν’ αποκομίσω όσο περισσότερα γίνεται μέσα απ’ αυτήν τη διαδρομή. Θέλω να δω το πώς θα διαχειριστώ τις καταστάσεις που θα πρέπει να αντιμετωπίσω και να είμαι δυνατή ψυχολογικά, γιατί, όσο και να το κάνεις, είναι η πρώτη φορά που φεύγω από την χώρα».

Για την πορεία της με τον ΠΑΣ Γιάννινα: «Μόνο θετικά έχω να πω για τον ΠΑΣ. Ήταν η ομάδα που με πίστεψε και με βοήθησε ν’ αναδείξω το ταλέντο μου, τη δουλειά μου και ν’ αποδείξω τι μπορώ να κάνω. Όταν νιώθεις άνετα σε μια ομάδα, το αποτέλεσμα είναι και το ανάλογο».

Για την πρώτη της επαφή με το άθλημα: «Επειδή είμαι από τα Άνω Λιόσια, ήταν μια πόλη που επένδυε στο μπάσκετ και τον γυναικείο αθλητισμό μέσα από την ομάδα του ΔΑΣΑΛ. Παρακινούσαν όλα τα κορίτσια ν’ ασχοληθούν με το μπάσκετ, μέσα από φυλλάδια που μοίραζαν στα σχολεία. Κάπως έτσι ξεκίνησα. Μέχρι τότε δεν ήξερα τι ακριβώς ήταν το μπάσκετ. Όταν είπα να το δοκιμάσω, “κόλλησα” κατευθείαν, κάπως μού ταίριαξε. Ήταν κάτι που το είχα μέσα μου και απλά δεν το ήξερα».