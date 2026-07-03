Ο Ολυμπιακός ανακοίνωσε την απόκτηση της Γιοχάνα Εγουόντο! Η Γαλλίδα γκαρντ καταφτάνει στην Ελλάδα, προκειμένου να ενισχύσει την ομάδα του Πειραιά προς την υλοποίηση των στόχων της τη νέα αγωνιστική περίοδο.

Προέρχεται από την Μπάσκετ Λαντ, όπου κατέκτησε την περασμένη σεζόν το πρωτάθλημα Γαλλίας, ενώ διαθέτει εμπειρία και από τη EuroLeague.

Αναλυτικά η ανακοίνωση του Ολυμπιακού:

«Ερυθρόλευκη» η Γιοχάνα Εγουόντο!

Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Σ.Φ.Π. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασίας του με την Γιοχάνα Εγουόντο. Η διεθνής Γαλλίδα γκαρντ (21/2/2001, 1,84μ.) υπέγραψε το νέο της συμβόλαιο και εντάσσεται στο ρόστερ της ομάδας μπάσκετ Γυναικών του συλλόγου.

Η Γιοχάνα Εγουόντο είναι πρωταθλήτρια Γαλλίας, αφού τη σεζόν 2025-26, κατέκτησε τον τίτλο με την Μπάσκετ Λαντ. Στη γαλλική ομάδα αγωνίστηκε την τελευταία τριετία, κατακτώντας συνολικά δύο πρωταθλήματα και δύο Super Cup. Διαθέτει μεγάλη εμπειρία από τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, αφού τις τρεις τελευταίες σεζόν, αγωνίστηκε με την Μπάσκετ Λαντ στην Euroleague.

Η 25χρονη γκαρντ είναι διεθνής με την ομάδα 3Χ3 της Γαλλίας, ενώ στο παρελθόν, αγωνίστηκε σε όλες τις «μικρές» Εθνικές, με τις οποίες συμμετείχε σε Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια πρωταθλήματα (Κ17, Κ18, Κ20).

Η δήλωση της Γιοχάνα Εγουόντο: «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη που γίνομαι μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Ανυπομονώ να γνωρίσω αυτόν τον μυθικό σύλλογο! Μου έχουν πει, ότι οι φίλαθλοι μας είναι καταπληκτικοί και η ατμόσφαιρα απίστευτη. Για αυτό, ανυπομονώ να νιώσω την ενέργειά των φιλάθλων μας και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, ομάδα, παίκτριες, κόσμος, πολλές επιτυχίες. Τα λέμε τη νέα σεζόν! Εύχομαι να έχουμε μια χρονιά γεμάτη επιτυχίες, νίκες και χαρά».

Προηγούμενες ομάδες:

2019-21 Σαρτρ (Γαλλία)

2021-23 Ταρμπ (Γαλλία)

2023-26 Μπάσκετ Λαντ (Γαλλία)