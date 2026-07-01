Δίελα στο GWomen:«Το 3x3 μου θύμισε γιατί αγαπήσαμε το μπάσκετ»

Η Ιωάννα Δίελα, μπασκετμπολίστρια του Ολυμπιακού, βρέθηκε στο 3x3 αποκλειστικά για κορίτσια που διοργάνωσαν η Dr. Hoops και η Α.Σ. Λέων Κρωπίου και μίλησε για την πρώτη διοργάνωση 3x3 αποκλειστικά για κορίτσια, εκφράζοντας την ικανοποίησή της για την πρωτοβουλία και δίνοντας συγχαρητήρια στους διοργανωτές.

«Θέλω να δώσω συγχαρητήρια σε όλους τους διοργανωτές για αυτή τη φοβερή ιδέα. Κατάφεραν να πραγματοποιήσουν ένα πολύ όμορφο event και παράλληλα να συμβάλουν στη διάδοση του 3x3, ενός αθλήματος που βλέπουμε ότι αναπτύσσεται συνεχώς», ανέφερε αρχικά.

Στη συνέχεια, η διεθνής αθλήτρια εξήγησε τι είναι αυτό που κάνει το 3x3 τόσο ξεχωριστό, καλώντας περισσότερα κορίτσια να το δοκιμάσουν.

«Το 3x3 μου ξύπνησε ξεχασμένα συναισθήματα. Μου θύμισε την παρέα, τη χαρά του παιχνιδιού. Όταν παίζεις για χρόνια επαγγελματικό μπάσκετ, πολλές φορές ξεχνάς ότι στην ουσία το μπάσκετ είναι ένα παιχνίδι. Την πρώτη φορά που έπαιξα 3x3 ένιωσα ξανά αυτό το συναίσθημα, φίλες, μια μπάλα, ένα καλάθι και απλώς να παίξουμε», είπε χαρακτηριστικά.